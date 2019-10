AntWorks reconhecida como Inovadora no Intelligent Automation RadarView da Avasant

O relatório RadarView™ mensura os níveis de inovação e de centralidade no cliente dos provedores de serviço. Apesar da pouca abrangência de mercado e da posição frente a outras empresas de maior porte do setor, a AntWorks foi identificada como Inovadora em decorrência de sua abordagem baseada em dados para uma automação de ponta-a-ponta e significativamente voltada para a captura cognitiva, além contar com soluções em bot para processos de domínios ou setores específicos.

Swapnil Bhatnagar, diretor de pesquisa da Avasant, comentou, "a precisão no reconhecimento e extração de dados é o elemento mais crucial para o real sucesso de uma iniciativa de automação de um processo específico de uma empresa ou de um setor. A AntWorks adotou uma abordagem nova, passando da tradicional tecnologia de OCR, para solucionar este importante desafio empresarial. Sua tecnologia de Cognitive Machine Reading (CMR, Leitura Cognitiva por Máquina), que incorpora elementos da ciência de fractais, demonstrou êxitos relevantes e emerge como o alicerce do que a AntWorks oferece em termos de automação inteligente. Segundo nossas avaliações, a plataforma ANTstein™ SQUARE da empresa tem a fundamental capacidade de incorporar múltiplos bots pontuais para processos críticos de empresas e que pode ser implementada rapidamente".

Asheesh Mehra, cofundador e CEO do grupo da AntWorks, declarou, "Estamos muito satisfeitos como nosso reconhecimento como inovadores. É uma confirmação da forma criativa com que solucionamos problemas e de como o nosso pensamento diverge da maioria. Nossa plataforma centrada em dados para automação, desenvolvida usando a alternativa da ciência de fractais, nos permite processas dados desestruturados, como e-mails e imagens, com muito mais eficiência do que a concorrência. Como se espera que 80% dos dados mundiais sejam desestruturados até 2025, estamos tornando os processos das empresas à prova do futuro por anos a fio".

Para baixar o relatório: www.ant.works/Avasant-IATools-RadarView

Sobre a AntWorks

A AntWorks™ é uma empresa global de inteligência artificial e automação inteligente, criando novas possibilidades com dados através da digitalização, automação e inteligência empresarial. Como a primeira e única Plataforma de Automação Integrada (IAP, em inglês) do mundo sustentada por princípios da ciência dos fractais e reconhecimento de padrões que compreende todo tipo de dados, a ANTstein™ SQUARE digitaliza todas as peças de informação para uma variedade de setores. Visite www.ant.works para capacitar sua empresa por meio da automação de processos corporativos complexos, de ponta-a-ponta.

