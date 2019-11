AntWorks s'associe à SEED Group afin d'encourager l'adoption de l'intelligence artificielle au sein du Conseil de coopération du Golfe

SINGAPOUR, 14 novembre 2019 /PRNewswire/ -- AntWorks™, un fournisseur mondial de solutions d'intelligence artificielle et d'automatisation intelligente reposant sur les principes de la science des fractales, a annoncé aujourd'hui un partenariat exclusif avec SEED Group, un membre du Cabinet privé du Cheikh Saeed bin Ahmed Al Maktoum. Le partenariat sera un soutien pour l'expansion de l'automatisation intelligente au Moyen-Orient, une région où l'IA devrait atteindre le chiffre de 320 milliards de dollars US à l'horizon 2030.

Le SEED Group crée des entreprises révolutionnaires qui sont très présentes au sein du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Il va travailler aux côtés d'AntWorks pour offrir des solutions d'IA éthiques aux entreprises du CCG grâce à ANTsteinTM SQUARE, la première et seule plate-forme d'automatisation intégrée (IAP) au monde, qui s'appuie sur la science des fractales. AntWorks cherche à reproduire son succès en Asie, au Royaume-Uni et aux États-Unis, où l'entreprise a automatisé l'ensemble des processus commerciaux de bout en bout pour de nombreux clients œuvrant dans les secteurs dits « BFSI » (selon l'anglais « Banque, Services financiers et Assurances »), ceux des transports, de la logistique et du secteur public, pour ne citer que ceux-là.

En adoptant brillamment la solution IAP d'AntWorks, les entreprises parviendront à économiser des millions et à améliorer leurs performances et leur efficacité en automatisant et en traitant les données commerciales, notamment les données non structurées, qui représenteront 80 % des données mondiales à l'horizon 2025. Ce partenariat va aider le CCG à devenir un schéma à suivre pour l'économie de l'IA dans le reste du Moyen-Orient, en Turquie et en Afrique, d'autant plus que les gouvernements cherchent à diversifier et à accroître les revenus des secteurs autres que l'industrie pétrolière et l'industrie gazière.

« Nous sommes profondément heureux de nous associer au Cabinet privé du Cheikh Saeed bin Ahmed Al Maktoum et à SEED Group pour élargir notre empreinte au Moyen-Orient », a déclaré Asheesh Mehra, co-fondateur d'AntWorks et PDG du groupe. « Nous considérons notre partenariat avec SEED Group comme une formidable opportunité d'apporter au CCG l'expertise de premier plan qu'AntWorks a acquise en intelligence artificielle - ce qui va aider le ministère de l'intelligence artificielle des Émirats arabes unis à concrétiser sa stratégie d'intelligence artificielle 2031. Il s'agit d'un marché qui prospère grâce à l'innovation et qui a pris certaines des mesures les plus ambitieuses au monde en optant pour l'utilisation de l'IA dans l'ensemble du gouvernement et des entreprises qui cherchent à créer de nouvelles possibilités économiques, sociales et éducatives au profit des citoyens. Nous avons hâte de vivre cette relation étroite et productive qui fera du traitement des opérations sans rupture ni délai une réalité dans tout le Conseil de coopération du Golfe. »

Hisham Al Gurg, PDG de SEED Group, a ajouté : « Nous sommes ravis de compter AntWorks parmi nos partenaires. Nous avons non seulement pour objectif commun d'aider à transformer cette ville en un haut lieu des technologiques de pointe, mais en nous associant à AntWorks, nous apportons de nouvelles découvertes et un nouveau niveau d'innovation et de solutions qui vont certainement faire éclore tout le potentiel des transformations technologiques dans ce pays. Nous espérons que ce partenariat nous permettra de donner vie à ce succès ».

À propos d'AntWorks

AntWorks™ est une entreprise mondiale spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) et l'automatisation intelligente qui crée de nouvelles possibilités d'exploiter les données grâce à la numérisation, l'automatisation et la veille en entreprise. Première et unique plate-forme d'automatisation intégrée (IAP) au monde fonctionnant selon les principes de la science des fractales et de la reconnaissance des formes, et capable de comprendre chaque type de donnée, ANTstein™ SQUARE numérise chaque élément d'information pour une large gamme de secteurs d'activité. Rendez-vous sur le site www.ant.works pour dynamiser votre entreprise en automatisant des processus d'entreprises complexes de bout en bout.

À propos de SEED Group

Au cours des 16 dernières années, SEED Group a formé des alliances stratégiques avec des entreprises mondiales de premier plan qui représentent différentes régions du globe et de nombreux secteurs d'activité. Ces entreprises ont fait avancer leurs intérêts et objectifs commerciaux dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA) grâce au soutien de SEED Group et au grand nombre de liens régionaux que l'entreprise a tissé. Le groupe vise à créer des partenariats mutuellement bénéfiques avec des entreprises multinationales et à accélérer leur entrée et leur présence durables sur le marché de la région MENA. SEED Group a été un facteur essentiel de la réussite de tous ses partenaires dans la région et les a aidés à atteindre leurs clients cibles et à accélérer leurs activités. Le Cabinet privé (Private Office) a été fondé par le Cheikh Saeed bin Ahmed Al Maktoum dans l'optique d'investir directement dans de opportunités commerciales potentielles dans la région qui répondent aux critères du Cabinet et pour y contribuer. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.seedgroup.com.

