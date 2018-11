AntWorks verificado como confiável para aprimorar as soluções de virtualização e redes Citrix

SINGAPURA e SANTA CLARA, Califórnia, 7 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- A AntWorks anunciou hoje que seu ANTstein QueenBOT, uma plataforma de automação de processos robóticos (RPA) que fornece ferramentas para automatizar processos de negócios que são repetitivos, comuns e envolvem decisões baseadas em regras foi verificado como Citrix Ready®. O programa Citrix Ready ajuda os clientes a identificar soluções de terceiros recomendadas para aprimorar as soluções de virtualização, rede e computação em nuvem da Citrix Systems, Inc. A ANTstein QueenBOT concluiu um rigoroso processo de verificação para garantir compatibilidade com os Aplicativos Virtuais da Citrix, oferecendo confiança na compatibilidade das soluções conjuntas.

O programa Citrix Ready facilita a identificação, para os clientes, de produtos e soluções complementares que podem aprimorar os ambientes Citrix. Os clientes podem confiar que o ANTstein QueenBOT foi aprovado em uma série de testes estabelecidos pela Citrix, e é confiável para trabalhar de forma eficaz com os Aplicativos Virtuais da Citrix, a fim de fornecer automação transparente envolvendo os ambientes Citrix.

O QueenBOT fornece os recursos de RPA de maneira simples para que um usuário corporativo possa criar Bots. O tempo gasto para criar a automação usando o QueenBOT é apenas uma fração comparando com outras ferramentas no mercado. O QueenBOT fornece uma ferramenta intuitiva de gravador remoto para registrar as ações do usuário no ambiente Citrix usando várias opções para fornecer a versatilidade da automação.

"Como membro do programa Citrix Ready, podemos oferecer aos clientes soluções inteligentes que combinam nosso ANTstein QueenBOT com os Aplicativos Virtuais da Citrix", disse Asheesh Mehra, CEO. "A oferta demonstra claramente nossos planos de trabalhar em estreita colaboração com parceiros confiáveis, através do ecossistema de parcerias Citrix Ready, para proporcionar a mais alta qualidade de experiência para nossos clientes".

