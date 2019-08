AntWorks y Everest Group presentan un manual de procesamiento inteligente de documentos

La primera guía del sector ayuda a las empresas a adoptar, reproducir y ampliar la automatización con soluciones de procesamiento inteligente de documentos.

SINGAPUR, 15 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Las organizaciones tienen procesos que emplean un gran número de datos y accionistas que buscan optimizar los recursos y maximizar los beneficios financieros. Para hacer frente a estos desafíos, muchas empresas están adoptando la automatización robótica de procesos (RPA, por sus siglas en inglés), pero carecen de orientación sobre qué soluciones y estrategias conducen al verdadero éxito de la automatización. El nuevo manual de procesamiento inteligente de documentos (IDP, por su acrónimo inglés) brinda ese asesoramiento experto.

AntWorks™, el proveedor internacional de soluciones de inteligencia artificial y automatización inteligente impulsadas por la ciencia fractal, patrocinó este manual (IDP Playbook) de la firma de investigación Everest Group, que creó esta guía única en su género de forma independiente con una metodología agnóstica de la tecnología. El IDP Playbook señala que las soluciones RPA comúnmente adoptadas no pueden procesar datos semiestructurados y no estructurados, y no aprenden; mientras que la automatización inteligente se basa en RPA, extrae datos de documentos complejos no estructurados mediante el aprendizaje autónomo (machine learning) y hace posible la automatización de principio a fin de procesos empresariales completos.

Sarah Burnett, vicepresidenta ejecutiva y analista distinguida de Everest Group, declaró: «El nuevo manual IDP Playbook de Everest Group ofrece a las empresas una metodología para planificar y mantener programas de automatización plurianuales para procesos centrados en el contenido. El IDP resulta aún nuevo para muchas organizaciones y un manual completo como el IDP Playbook les permite visualizar y planificar una hoja de ruta que responda a las preguntas de qué hacer a continuación y cómo lograr esas incesantes necesidades y objetivos de eficiencia».

Por su parte, Asheesh Mehra, cofundador de AntWorks y CEO del Grupo, añadió: «Lo malo es que el ecosistema de herramientas tecnológicas está roto, lo que limita a las empresas a la mera automatización de tareas. Lo bueno es que el sector se está dando cuenta de que el procesamiento directo requiere un conjunto de datos limpio. El IDP Playbook aporta una poderosa forma de que las empresas avancen hacia una verdadera automatización de procesos».

El IDP Playbook ofrece tendencias y buenas prácticas en el sector, analiza las características del mercado del IDP e incluye estudios de caso empresariales de Mercer y CRISIL.

Para conocer mejor cómo las organizaciones pueden aprovecharse de la automatización inteligente, descargue un ejemplar gratuito del IDP Playbook en este enlace: www.ant.works/IDP-Playbook.

Acerca de AntWorks:

AntWorks™ es una empresa internacional de inteligencia artificial y automatización inteligente que crea nuevas posibilidades con datos mediante la digitalización, la automatización y la inteligencia empresarial. En calidad de primera y única plataforma de automatización integrada (IAP, por sus siglas en inglés) del mundo basada en los principios de la ciencia fractal y el reconocimiento de patrones que comprende todos los tipos de datos, ANTstein™ SQUARE digitaliza todas las piezas de información para una amplia gama de sectores. Visite www.ant.works para potenciar a su empresa automatizando procesos de negocio complejos de principio a fin.

