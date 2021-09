Anunciada a realização da AWE2022 em Xangai, na China, no próximo mês de março

PEQUIM, 16 de setembro do 2021 /PRNewswire/ -- A Appliance & Electronics World Expo 2022 (AWE2022) foi lançada oficialmente em 2 de agosto de 2021. O Comitê Organizador da AWE anunciou que a AWE2022 será realizada de 17 a 20 de março de 2022 no Shanghai New International Expo Centre (SNIEC). Após o lançamento oficial da AWE2022, o trabalho de convite e exposição também é realizado de forma ordenada. Os organizadores da AWE informaram que, de acordo com a primeira rodada de comunicação entre a AWE e os expositores, a taxa de reserva dos antigos expositores que participaram da AWE anterior alcançou mais de 90%, sendo que mais de 70% das empresas solicitaram a expansão de seus estandes. As empresas dos setores relacionados com eletrodomésticos e eletrônicos de consumo mostraram-se entusiasmadas com a participação na AWE2022.

Apesar do adiamento da AWE2020 para 2021 e da mudança de local de realização em virtude da pandemia da COVID-19, o mundo ainda testemunhou uma grande abertura e perfeito encerramento da AWE2021. Entre as três principais exposições mundiais de eletrodomésticos e eletrônicos de consumo, a AWE tornou-se a única que reiniciou off-line após a pandemia. O sucesso da AWE2021 não só é crucial para uma maior confiança no setor de eletrodomésticos e eletrônicos de consumo, como também conduz à direção do desenvolvimento tecnológico e à tendência de consumo do setor na era pós-pandemia.

Com uma área de exposição de 150.000 metros quadrados, a AWE2021 reuniu mais de 1.000 expositores de marca e 350.000 visitantes. Esta escala sem precedentes a transformou na maior exposição de eletrodomésticos e eletrônicos de consumo do mundo em 2021. A AWE2022 está pronta para começar, uma vez que os impactos da AWE2021 ainda persistem. De acordo com a informação obtida, o número de salas de exposição na AWE2022 será ampliado para 14, abrangendo uma área de exibição de mais de 160.000 metros quadrados. Estima-se que a exposição atraia mais de 1.200 empresas expositoras tanto nacionais quanto estrangeiras e mais de 400.000 visitantes.

A AWE, com visão global e influência internacional, é apoiada pelo imenso mercado de eletrodomésticos e produtos eletrônicos de consumo na China. Ela atua como o melhor cenário para a globalização das empresas chinesas e uma importante plataforma para a localização dos gigantes internacionais. A AWE2022 continuará a abrir e fortalecer a cooperação internacional para criar um valor cada vez maior para os expositores nacionais e internacionais, permitindo que as soluções para a casa inteligente beneficiem os consumidores globais.

FONTE Appliance and Electronics World Expo

