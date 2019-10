Anunciadas las 400 mejores universidades en Latinoamérica

LONDON, Oct. 22, 2019 /PRNewswire/ -- QS Quacquarelli Symonds, la prestigiosa consultora internacional en educación superior que compila el ranking líder del sector QS World University Rankings, publica hoy el listado de las 400 mejores universidades de Latinoamérica. La institución líder del continente es la Pontificia Universidad Católica de Chile, que mantiene su estatus como número uno regional por tercer año consecutivo gracias a la opinión que tienen sobre ella los empleadores, así como a su mejora en la producción de investigaciones.

Este año se caracteriza por el declive de la educación superior brasileña – 57 de las 94 universidades brasileñas descienden puestos en el ranking – y por otro lado se observa una considerable mejoría en las instituciones top mexicanas. Tecnológico de Monterrey (ITESM) entra dentro del Top3 por primera vez y ambas Universidad Autónoma de Nuevo León (48) y Universidad de las Américas Puebla (50) han conseguido entrar en el To50.

El QS World University Rankings Latinoamérica está diseñado para mostrar luz en lo que al desarrollo y actuación se refiere en una región caracterizada por una creciente ambición por la investigación ya que las universidades de la región buscan poder contribuir al conocimiento de sus naciones. Teniendo esto en cuenta, QS ha seleccionado métricas únicas diseñadas para capturar si una universidad está impulsando el entorno, los networks y aquellas prácticas necesarias para producir investigaciones de primer nivel. Esto incluye Staff with PhD (profesores con doctorado), International Research Network (red de contactos internacional de investigación), Papers per Faculty (estudios por profesor), and Citations per Paper (citaciones por estudio).

Sumario: Latinoamérica

El ranking de QS es único porque tienen en cuenta el punto de vista de casi 45.000 empleadores de todo el mundo, teniendo en cuenta la calidad de los graduados de cada universidad. De acuerdo con los empleadores entrevistados por QS, la Pontificia Universidad Católica de Chile produce a los candidatos latinoamericanos más deseados. Es por ello que recibe la puntuación número 1 de la región en el indicador QS's bespoke Employer Reputation (reputación por parte de los empleadores);

Esto es solo la sintomatología de un declive más amplio en el desarrollo y actuación del sector de la educación superior en Brasil . Aun así, Brasil sigue siendo numéricamente dominante en el ranking: 94 de las 400 instituciones del ranking son brasileñas. Sin embargo, esto es principalmente debido al tamaño de la nación y la trayectoria de la mayoría de las instituciones brasileñas está descendiendo: 57 caen y 27 ascienden;

QS World University Rankings: Latinoamérica 2020 (Top 10) 2020 2019



1 1 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE CL 2 2 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) BR 3 6 TECNOLÓGICO DE MONTERREY (ITESM) MX 4 5 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES COLOMBIA CO 5 3 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) BR 6 4 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM) MX 7 7 UNIVERSIDAD DE CHILE CL 8 8 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES AR 9 9 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO BR 10 10 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA CO © QS Quacquarelli Symonds 2004-2019 https://www.TopUniversities.com/. Todos los derechos reservados.

Ben Sowter, director de investigación de QS, comenta: "Este año, estamos viendo que los empleadores están dando la espalda a los graduados brasileños en masa, con 76 de las 94 instituciones que aparecen en el ranking recibiendo año tras año una peor puntuación por el indicador Employer Reputation. El sistema de educación terciaria brasileña es uno de los menos internacionalizados de la OECD y demás países asociados y las investigaciones de QS muestran que a los estudiantes les importa mucho la habilidad de la universidad de su elección de poder impulsar su futura carrera profesional. Si la comunidad estudiantil internacional pierde su fe en las perspectivas laborales ofrecidas por las instituciones brasileñas, el poder reclutar talento de otros países va a hacerse cada vez más difícil."

Sowter continua: "Chile parece que se está beneficiando de los problemas por los que atraviesa Brasil, al menos en lo que a preferencias de los empleadores se refiere. La actuación del Top10 de Chile, cuando se evalúa desde la perspectiva de la empleabilidad, es encomiable, con 7 instituciones mejorando su puntuación entre los empleadores y 3 que permanecen estables."

