Anunciados los ganadores de los Premios Breakthrough 2021 en ciencias de la vida, física fundamental y matemáticas

Un total de 18,75 millones de dólares en premios para avances en las preguntas más profundas

Premio Breakthrough en Ciencias de la Vida otorgado a David Baker, Catherine Dulac, Dennis Lo, Richard Youle

Premio Breakthrough en Matemáticas otorgado a Martin Hairer

Premio Breakthrough en Física Fundamental otorgado a Eric Adelberger, Jens Gundlach, Blayne Heckel

Seis Premios New Horizons otorgados por Logros en Física y Matemáticas

Tres premios inaugurales Maryam Mirzakhani New Frontiers otorgados a mujeres matemáticas por logros en los primeros años de carrera - Número de premios aumentado debido al interés popular

SAN FRANCISCO, 11 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- La Breakthrough Prize Foundation anunció hoy los estimados galardonados con el Premio Breakthrough 2021, reconociendo una espectacular variedad de logros innovadores en Ciencias de la Vida, Física Fundamental y Matemáticas. Cada año, el Premio se celebra en una ceremonia de entrega de premios, donde los premios son entregados por superestrellas del cine, la música, los deportes y el emprendimiento tecnológico. Sin embargo, debido a la pandemia mundial, la ceremonia de este año se ha pospuesto hasta marzo de 2021.

En un momento en que la importancia del logro científico resuena en todo el mundo con más urgencia que nunca, el Premio Breakthrough continúa su tradición de nueve años de honrar los descubrimientos más profundos y transformadores, celebrando tanto a los investigadores establecidos (Premio Breakthrough) como a los nuevos científicos (Premio New Horizons y - por primera vez este año - Premio Maryam Mirzakhani New Frontiers).

En total para este año, el Premio Breakthrough está otorgando un colectivo de 18,75 millones de dólares en apoyo de los científicos que trabajan en las cuestiones más grandes y fundamentales. El premio más grande de la ciencia, el Premio Breakthrough ha honrado a más investigadores con premios monetarios que cualquier otro premio de ciencia, con más de 250 millones de dólares otorgados a casi 3000 científicos líderes desde 2012. El Premio tiene por objeto ayudar a los líderes científicos a obtener la libertad de las limitaciones financieras para centrarse plenamente en el mundo de las ideas; elevar el perfil y el prestigio de la ciencia básica y las matemáticas, fomentando una cultura en la que se validan las actividades intelectuales; e inspirar a la próxima generación de investigadores a seguir el ejemplo de estos extraordinarios modelos científicos.

Los ganadores del Premio Breakthrough de este año forman un grupo diverso. Han inventado herramientas para desentrañar el problema del plegado de proteínas y diseñar proteínas completamente novedosas (incluidas algunas que podrían neutralizar la Covid-19); han creado instrumentos de mesa exquisitamente sensibles para sondear los misterios de la energía oscura y poner a prueba la teoría de Einstein; han desarrollado pruebas genéticas de detección fetal no invasivas utilizadas por millones de futuros padres en todo el mundo; mapeado las vías neuronales que rigen el comportamiento de crianza al nivel de células cerebrales específicas; revelado y elaborado una vía celular fuertemente implicada en la enfermedad de Parkinson hereditaria; y descifrado ecuaciones que describen procesos aleatorios, desde la fluctuación de los precios de las acciones hasta el movimiento del azúcar en una taza de té. Cada Premio Breakthrough está valorado en 3 millones de dólares.

Seis Premios New Horizons de 100.000 dólares cada uno fueron compartidos entre doce nuevos científicos y matemáticos que ya han tenido un impacto sustancial en sus campos. Y tres premios inaugurales Maryam Mirzakhani New Frontiers fueron otorgados a mujeres matemáticas de carrera temprana - el número de premios aumentó de uno a tres debido al intenso interés generado por el Premio y la extremadamente alta calidad de las nominaciones. El Maryam Mirzakhani New Frontiers Prize fue establecido en 2019 y nombrado por la famosa matemática iraní, galardonada con la Medalla Fields y profesora de Stanford que falleció en 2017. Durante su carrera excepcionalmente prolífica, Mirzakhani hizo contribuciones innovadoras a la teoría de los espacios modulares de las superficies Riemann. Cada año, el premio New Frontiers de 50.000 dólares se entrega a mujeres matemáticas que han completado sus doctorados en los últimos dos años.

Las distinciones completas se pueden encontrar a continuación.

Premio Breakthrough 2021 en Ciencias de la Vida (4)

David Baker

University of Washington y Howard Hughes Medical Institute

Distinción: Por el desarrollo de tecnología que permitió el diseño de proteínas nunca antes vistas en la naturaleza, incluyendo proteínas novedosas que tienen el potencial de intervención terapéutica en enfermedades humanas.

Catherine Dulac

Harvard University y Howard Hughes Medical Institute

Distinción: Por deconstruir el comportamiento complejo de la crianza a nivel de los tipos de células y su cableado, y demostrar que los circuitos neuronales que rigen los comportamientos de crianza masculinos y femeninos específicos están presentes en ambos sexos.

Yuk Ming Dennis Lo

The Chinese University of Hong Kong

Citation: Por descubrir que el ADN fetal está presente en la sangre materna y puede utilizarse para las pruebas prenatales de trisomía 21 y otros trastornos genéticos.

Richard J. Youle

National Institutes of Health

Distinción: Por esclarecer una vía de control de calidad que limpia las mitocondrias dañadas y, por lo tanto, protege contra la enfermedad de Parkinson

Premio Breakthrough 2021 en Matemáticas (1)

Martin Hairer

Imperial College London

Distinción: Por contribuciones transformadoras a la teoría del análisis estocástico, particularmente la teoría de las estructuras de regularidad en ecuaciones diferenciales parciales estocásticas.

Premio Breakthrough 2021 en Física Fundamental (1)

Eric Adelberger, Jens H. Gundlach y Blayne Heckel

University of Washington

Distinción: Por mediciones fundamentales de precisión que ponen a prueba nuestra comprensión de la gravedad, sondear la naturaleza de la energía oscura y establecer límites en los acoplamientos a la materia oscura.

Premio New Horizons 2021 en Matemáticas (3)

Bhargav Bhatt

University of Michigan

Distinción: Por trabajo sobresaliente en álgebra conmutativa y geometría algebraica aritmética, particularmente en el desarrollo de teorías de cohomología p-adic.

Aleksandr Logunov

Princeton University

Distinción: Por técnicas novedosas para estudiar soluciones a ecuaciones elípticas, y su aplicación a problemas duraderos en geometría nodal.

Song Sun

University of California, Berkeley

Citation: Por muchas contribuciones innovadoras a geometría diferencial compleja, incluyendo resultados de existencia para métricas Kahler-Einstein y conexiones con preguntas y singularidades de módulos.

Premio New Horizons 2021 en Física (3)

Tracy Slatyer

Massachusetts Institute of Technology

Citation: Por importantes contribuciones a la astrofísica de partículas, desde modelos de materia oscura hasta el descubrimiento de las "Burbujas Fermi"."

Rouven Essig

Stony Brook University

Javier Tiffenberg

Fermilab

Tomer Volansky

Tel Aviv University

Tien-Tien Yu

University of Oregon

Citation: Por avances en la detección de materia oscura sub-GeV, especialmente en lo que respecta al experimento SENSEI.

Ahmed Almheiri

Institute for Advanced Study

Netta Engelhardt

Massachusetts Institute of Technology

Henry Maxfield

University of California, Santa Bárbara

Geoff Penington

University of California, Berkeley

Distinción: Por calcular el contenido de información cuántica de un agujero negro y su radiación.

Premio Maryam Mirzakhani New Frontiers 2021 (3)

Nina Holden

ETH Zurich (PhD MIT 2018)

Distinción: Por el trabajo en geometría aleatoria, particularmente en Liouville Quantum Gravity como límite de escala de triangulaciones aleatorias.

Urmila Mahadev

Caltech (PhD University of California, Berkeley 2018)

Distinción: Por el trabajo que aborda la cuestión fundamental de verificar la producción de un cálculo cuántico.

Lisa Piccirillo

Massachusetts Institute of Technology (PhD University of Texas en Austin 2019)

Distinción: Por resolver el problema clásico de que el nudo Conway no se corta suavemente.

Acerca del Premio Breakthrough

Por noveno año, el Premio Breakthrough, reconocido como "Oscars de las Ciencia", reconocerá a los mejores científicos del mundo. Cada premio es de 3 millones de dólares y se presenta en los campos de las Ciencias de la Vida (hasta cuatro por año), Física Fundamental (uno por año) y Matemáticas (uno por año). Además, se entregan hasta tres Premios New Horizons en Física, hasta tres New Horizons en Matemáticas y hasta tres Premios Maryam Mirzakhani New Frontiers a los nuevos investigadores cada año. Los premiados asisten a una ceremonia de gala diseñada para celebrar sus logros e inspirar a la próxima generación de científicos. Como parte del programa de ceremonias, también participan en un programa de conferencias y charlas.

Los Premios Breakthrough fueron fundados por Sergey Brin, Priscilla Chan y Mark Zuckerberg, Yuri y Julia Milner, y Anne Wojcicki. Los Premios han sido patrocinados por las fundaciones personales establecidas por Sergey Brin, Priscilla Chan y Mark Zuckerberg, Ma Huateng, Jack Ma, Yuri y Julia Milner y Anne Wojcicki. Los Comités de Selección compuestos por anteriores premios Breakthrough en cada campo eligen a los ganadores. La información sobre el Premio Breakthrough está disponible en breakthroughprize.org.

