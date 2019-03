Anunciados los oradores de la cumbre europea SAFe® 2019 que se celebrará del 7 al 10 de mayo en La Haya (Países Bajos)

—Reconocido como una de las mayores autoridades del mundo en las mejores prácticas Lean-Agile, el creador de SAFe, Dean Leffingwell , presentará "Accelerate! The Road to True Business Agility" (¡Acelera! El camino a la verdadera agilidad empresarial). El Sr. Leffingwell explicará cómo una empresa puede evaluar su agilidad empresarial y entender cómo avanzar desde su estado actual a un estado futuro más deseable, y más competitivo.

—El autor, inventor y experto en desarrollo de software Agile, Luke Hohmann, presentará "Tackling Awesome Super Problems" (Abordando superproblemas increíbles). El Sr. Hohmann demostrará cómo se pueden usar la toma de decisiones y los enfoques colaborativos introducidos por la comunidad Agile para abordar los desafíos más extremos del desarrollo de software.

—Conocido como el "Platón del rock and roll", Anders Indset es uno de los filósofos empresariales más importantes del mundo que nos ofrece una nueva perspectiva sobre el "arte del pensamiento". Al aunar la filosofía del pasado con la tecnología y la ciencia del mañana, mostrará cómo los líderes pueden lidiar con los desafíos del siglo XXI.

—Dantar Oosterwal, autor superventas de The Lean Machine, presentará "Accelerating Profitability with Revolutionary Lean Product Development at Harley-Davidson and Beyond" (Acelerar la rentabilidad con un revolucionario desarrollo de productos Lean en Harley-Davidson y más allá). El antiguo ejecutivo de Harley-Davidson ofrece una visión interna de cómo la compañía fue capaz de adaptarse en un mundo en constante cambio, así como de acelerar y aumentar el rendimiento del desarrollo de productos para impulsar los ingresos y beneficios.

Abierto el plazo de inscripción en europe.safesummit.com.

Acerca de Scaled Agile, Inc. (SAI):

Scaled Agile, Inc., es el proveedor de SAFe®, el marco líder mundial en agilidad empresarial. Mediante aprendizaje y certificaciones, una red de socios mundial, y una creciente comunidad de más de 400.000 profesionales formados, Scaled Agile ayuda a las empresas a construir mejores sistemas, a aumentar el compromiso con sus empleados, y a mejorar los resultados del negocio. Scaled Agile es miembro contribuyente del movimiento filantrópico corporativo para el servicio a la comunidad Pledge 1%. Para obtener más información sobre Scaled Agile y SAFe, visite scaledagile.com.

