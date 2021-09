Anunciados os ganhadores do Prêmio Global Energy 2021

MOSCOU, 6 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- Em 6 de setembro, foram anunciados os vencedores do Prêmio Global Energy 2021, em Kazan. Os ganhadores foram os cientistas russos Zinfer Ismagilov e Suleyman Alakhverdiev, bem como o acadêmico norte-americano Yi Cui.

Zinfer Ismagilov foi o vencedor na categoria "energia convencional" por sua contribuição fundamental para a química de materiais de carbono, catálise heterogênea e ação climática.

Suleyman Alakhverdiev ganhou na categoria "energia não convencional" por uma excelente contribuição para o desenvolvimento de energias alternativas, conquistas científicas no projeto de sistemas de fotossíntese artificial, um ciclo de obras científicas na área de bioenergia e energia de hidrogênio.

Yi Cui foi selecionado na categoria "novas formas de aplicação de energia" por suas contribuições excepcionais em projeto, síntese e caracterização de nanomateriais para energia e meio ambiente, particularmente para inovações transformadoras na ciência de baterias.

"Ao escolher esses três ganhadores, tenho certeza de que o Prêmio Global Energy enviou uma mensagem forte de que inovações científicas e tecnológicas na área de energia convencional e não convencional podem nos levar a um futuro de energia limpa", disse o ganhador do Prêmio Nobel da Paz Rae Kwon Chung, que é chefe do Comitê Internacional do Prêmio Global Energy. "Gostaria de parabenizar o trabalho árduo da Secretaria da Global Energy Association, liderada por Sergey Brilev, que conseguiu aumentar o número de países que fizeram as indicações no mundo todo e reuniu mais de cem novos candidatos."

A cerimônia anunciando os nomes dos ganhadores ocorreu na Prefeitura de Kazan. Participaram do evento de gala o Presidente da República do Tartaristão, Rustam Minnikhanov, o presidente da Global Energy Association, Sergey Brilev, assim como membros do Comitê Internacional de Premiação, Marta Bonifert, da Hungria, e Dmitry Bassarabov. Rae Kwon Chung também participou do evento por videoconferência.

Na véspera da cerimônia, os ganhadores foram definidos em uma sessão fechada do Comitê Internacional. O Comitê exigiu seis votações para determinar o vencedor em algumas categorias. A competição animada foi o resultado de esforços para internacionalizar o Prêmio Global Energy realizado pela associação no último ano e meio.

O prêmio será apresentado em outubro durante o fórum da Russian Energy Week.

O novo ciclo de indicações será aberto em 1o de dezembro de 2021.

FONTE The Global Energy Association

