Anunciados os vencedores do Prêmio Jovens Talentos da Criação da JCSI

NOVA YORK, 16 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A JCS International anunciou os três vencedores do Prêmio Jovens Talentos da Criação 2019 (JCSI Young Creatives Award). Selecionados entre 26 finalistas, os curtas-metragens vencedores que responderam ao tema deste ano, "Stand Up for Peace" (Defenda a paz), foram: Next To Me (Filipinas), It Starts Within (Albânia) e P.E.A.C.E. – A Spoken Word (Reino Unido).