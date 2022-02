Anunciando el Lanzamiento de Old Parr Aged 18 Years: El Whisky Más Suave de la casa Old Parr con Un Sabor Digno de Celebración

NUEVA YORK, 8 de febrero de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, Old Parr Blended Scotch Whisky se enorgullece en anunciar el lanzamiento de Old Parr Aged 18 Years como adición permanente al portafolio de Old Parr. La mezcla artesanal perfectamente elaborada con los mejores whiskies escoceses ha sido madurada durante 18 años en barriles de roble, creando una experiencia única al paladar con sabores complejos y equilibrados.

Old Parr Aged18 Years fue creado para celebrar ocasiones que llegan al corazón. Ya sea para disfrutar con amigos alrededor de la mesa o como obsequio para seres queridos por una ocasión especial, Old Parr Aged 18 Years es perfecto para quienes buscan elevar su experiencia de consumo mientras disfrutan de la vida al máximo.

Con un equilibrio extraordinario de notas frutales, dulces y de madera envejecida, Old Parr Aged 18 Years es creado meticulosamente usando las maltas más excepcionales y con carácter de Cragganmore, garantizando la perfección de su líquido y honrando el legado intrépido y de espíritu curioso de Thomas Parr. El resultado es un whisky suave, complejo, y lleno de sabor con una calidad inigualable. La botella icónica en forma ovalada refleja el aspecto artesanal detrás de la creación de un whisky único, con textura de efecto craquelado que se asemeja a las botellas de antaño de las tabernas, trayendo consigo una dimensión sensorial a la marca. Hasta la fecha, cada botella de Old Parr viene marcada con la firma de Greenless Brothers, un sello de calidad y tradición.

"Siendo una marca rica en historia y llena de tradición en Latinoamérica, nos emociona oficialmente traer Old Parr Aged 18 Years a los Estados Unidos, invitando a los buenos conocedores del whisky a elevar sus celebraciones con amigos y familiares y brindar con nuestro más reciente líquido", comentó Meghan Redler, Gerente de la marca. "Con su perfil de sabor distintivo, Old Parr Aged 18 Years brillará por sí mismo en nuestro portafolio por sus cualidades únicas, y a su vez mantendrá los estándares de alta calidad que han caracterizado a Old Parr por más de ciento cincuenta años".

Old Parr Aged 18 Years debe ser disfrutado responsablemente por personas mayores de 21 años, solo o en las rocas. Old Parr Aged 18 Years estará disponible en FL, MA, NJ, NY, TX y DE donde se vendan bebidas destiladas, con un precio sugerido al público de $69.99 (750 ml/botella, 40% ABV).

Acerca de Old Parr Blended Scotch Whisky

OLD PARR Blended Scotch Whisky te invita a celebrar la vida y disfrutarla al máximo, especialmente durante los Golden Moments, esos momentos en los que dejas las responsabilidades atrás y consideras las posibilidades que se presentan por delante. OLD PARR es la culminación de los mejores sabores que ofrece Escocia -- la riqueza terrenal de la turba de Islay, la suavidad equilibrada de las aguas de Speyside, y la calidez del roble de las barricas de Cragganmore. A pesar de celebrarse alrededor del mundo, Old Parr se siente realmente en casa con aquellos que eligen disfrutar de la vida; aquellos motivados por vivir la vida al máximo y no por el estatus y lo superficial. Old Parr cuenta con más de 150 años de historia, representando el compromiso de James y Samuel Greenlees de crear la mejor mezcla de Whiskies escoceses. Para más información, visita OLDPARRScotch.com o síguenos en Instagram: http://www.instagram.com/oldparr_us.

Acerca de Diageo North America

DIAGEO es la empresa líder de bebidas alcohólicas a nivel mundial, con una impresionante colección de marcas que incluyen los whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, Bulleit, y Buchanan's, los vodkas Smirnoff, Cîroc y Ketel One, los tequilas Casamigos, DeLeon y Don Julio, Captain Morgan, Baileys, Tanqueray y Guinness.

La empresa cotiza tanto en la Bolsa de Valores de Nueva York (DEO) como en la Bolsa de Valores de Londres (DGE). Diageo en una empresa global y sus productos se venden en más de 180 países alrededor del mundo. Para más información acerca de Diageo, su gente, marcas y desempeño, visite www.diageo.com. Para el recurso global de Diageo, que promueve el consumo responsable de alcohol a través de la difusión de herramientas, información e iniciativas de las mejores prácticas, visite: www.DRINKiQ.com. Síguenos en Twitter e Instagram para recibir noticias e información de Diageo North America: @Diageo_NA.

Celebrando la vida, todos los días, en todas partes.

