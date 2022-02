Anuncio de la lista de finalistas para el Premio Lionel Gelber 2022

"Los libros preseleccionados de este año otorgan una visión profunda de nuestro pasado reciente con lecciones valiosas para nuestro futuro colectivo. Los libros preseleccionados abordan pandemias y desastres; exploran cómo los disturbios violentos sentaron las bases para el genocidio; detallan la complicada historia de un conflicto de décadas y estudian el orden global cambiante desde la perspectiva de una superpotencia global emergente. Ampliamos nuestro profundo agradecimiento al jurado del Premio Lionel Gelber por su cuidadosa selección para el premio de este año", indicó Judith Gelber, presidenta del Consejo de Administración del Premio Lionel Gelber.

La lista de finalistas de este año fue seleccionada por el jurado del Premio Lionel Gelber 2022: Janice Gross Stein, presidenta del jurado (Toronto), Janine di Giovanni (Nueva York), Francis J. Gavin (Washington), James Goldgeier (Washington) y Doug Saunders (Toronto).

Anuncio del ganador :

El ganador se anunciará el 12 de abril de 2022. El autor ganador participará en un evento en línea organizado por Foreign Policy y Munk School of Global Affairs & Public Policy el 10 de mayo de 2022. A partir del martes 8 de marzo de 2022, se publicarán entrevistas con cada uno de los finalistas todos los martes en la página web del Premio Lionel Gelber, el canal de YouTube de Munk School y en los podcasts de Apple.

Acerca de The Lionel Gelber Prize:

The Lionel Gelber Prize, un premio literario para el mejor libro de no ficción del mundo en inglés sobre asuntos exteriores, fue fundado en 1989 por el diplomático canadiense Lionel Gelber. Se otorga un premio en efectivo de 15.000 dólares al ganador. El premio es presentado anualmente por Munk School of Global Affairs & Public Policy de la Universidad de Toronto, en asociación con la revista Foreign Policy. Si desea más información, visite: www.munkschool.utoronto.ca/gelber/ o siga a través de Facebook y Twitter @gelberprize.

The 2022 Lionel Gelber Prize – Lista de libros y autores preseleccionados

Emily Bass, To End a Plague: America's Fight to Defeat AIDS in Africa (Public Affairs/Hachette Book Group)

Comentario del jurado: "Desde Washington hasta Kampala, To End a Plague cuenta la historia de cómo la administración Bush consiguió apoyo para PEPFAR, un plan ambicioso para luchar contra el SIDA en África. Basándose en los testimonios de defensores, médicos y legisladores, Bass recorre el largo camino desde el activismo contra el SIDA hasta el lanzamiento de antirretrovirales. Aunque PEPFAR no fue perfecto, proporcionó una inversión masiva y una hoja de ruta sobre cómo movilizarse contra el SIDA a largo plazo. Al hacerlo, también enseñó una lección importante que aún no hemos conseguido aprender: responder a una grave amenaza para la salud pública es importante dondequiera que ocurra - una pandemia nos amenaza a todos".

Emily Bass ha invertido más de veinte años escribiendo y trabajando sobre el VIH/SIDA en América y África Oriental y Meridional. Sus publicaciones se han mostrado en numerosos libros y publicaciones, incluidos Foreign Policy, The Washington Post, The Lancet, Esquire y n+1, y ha recibido una mención notable en Best American Essays. Activista por la justicia social durante toda su vida, Bass se ha desempeñado como experta externa para la Organización Mundial de la Salud y miembro del colectivo What Would an HIV Doula Do. Recibió una beca de periodismo Fulbright y una beca de investigación visitante Martin Duberman de la Biblioteca Pública de Nueva York. Vive con su familia en Brooklyn.

Rush Doshi, The Long Game: China's Grand Strategy to Displace American Order (Oxford University Press)

Comentario del jurado: "¿Se está alejando el equilibrio de poder de la hegemonía de Estados Unidos hacia un nuevo orden global, en el que China toma la delantera? Basándose en fuentes primarias en idioma chino, Rush Doshi rastrea la evolución del enfoque de China de socio estratégico de Estados Unidos a competidor estratégico en The Long Game: China's Grand Strategy to Displace American Order. Doshi describe la estrategia nacional de China desde el final de la Guerra Fría y descubre el largo camino de Pekín - convertirse en una superpotencia tecnológica que supere a Estados Unidos. El libro de Doshi proporciona un plan integral para una respuesta estadounidense, haciendo que su lectura sea esencial para los formuladores de políticas en Washington y más allá".

Rush Doshi es el director fundador de Brookings China Strategy Initiative y miembro (en licencia) del Centro Paul Tsai China de la Facultad de Derecho de Yale. Anteriormente, fue miembro de los grupos de trabajo de política de Asia para las campañas presidenciales de Biden y Clinton y becario Fulbright en China. Su investigación ha aparecido en The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, Foreign Affairs, e International Organization, entre otras publicaciones. Con dominio del mandarín, Doshi recibió su doctorado de la Universidad de Harvard centrado en la política exterior china y su licenciatura de la Universidad de Princeton. Actualmente ocupa el cargo de director para China en el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) de la Administración Biden, pero este trabajo se completó antes de su servicio en el gobierno, se basa completamente en fuentes abiertas y no refleja necesariamente los puntos de vista del Gobierno de Estados Unidos o NSC.

Niall Ferguson, Doom: The Politics of Catastrophe (Penguin Random House)

Comentario del jurado:"¿Por qué tardamos tanto en aprender de los desastres del pasado? En Doom: The Politics of Catastrophe, el historiador Niall Ferguson examina las plagas y catástrofes a lo largo de la historia humana y explora cómo podemos aprender de ellas para anticiparnos a futuras crisis. Ferguson emite una llamada de cara a mejorar nuestra gobernanza, especialmente los mandos intermedios que con tanta frecuencia no logran responder a los desafíos complejos, y la disfunción burocrática que impide la adaptabilidad. Una lectura obligada para los líderes y legisladores que se preparan por la próxima pandemia".

Niall Ferguson es un historiador de renombre mundial. Es autor de dieciséis libros, incluidos Civilization, The Great Degeneration, Kissinger, 1923–1968: The Idealist y The Ascent of Money. Es miembro principal de la familia Milbank en la Institución Hoover de la Universidad de Stanford y director gerente de Greenmantle LLC. También es columnista habitual de Bloomberg Opinion. Sus numerosos premios incluyen el International Emmy al Mejor Documental (2009), el Premio Benjamin Franklin al Servicio Público (2010) y el Premio del Libro Arthur Ross del Consejo de Relaciones Exteriores (2016).

Carter Malkasian, The American War in Afghanistan: A History (Oxford University Press)

Comentario del jurado:"Después de dos décadas y cuatro administraciones presidenciales, Estados Unidos finalmente puso fin a su guerra en Afganistán. Hay pocas dudas sobre el resultado: Estados Unidos dedicó veinte años a derramar sangre, sudor y tesoros en una guerra compleja y frustrante, una guerra que finalmente perdió. En The American War in Afghanistan: A History, el destacado historiador y antiguo asesor de los comandantes militares estadounidenses en Afganistán Carter Malkasian ofrece una visión extraordinaria de la dinámica que condujo a la retirada de Estados Unidos y el regreso de los talibanes al poder. Profundamente investigado y bellamente escrito, el relato de Malkasian se basa en fuentes primarias y lleva al lector a través de las complicadas fuerzas políticas, militares y socioculturales que dieron forma a la guerra más larga de Estados Unidos".

Carter Malkasian fue asistente especial de estrategia del presidente del Estado Mayor Conjunto, General Joseph Dunford, de 2015 a 2019. Tiene una amplia experiencia trabajando en Afganistán a través de múltiples implementaciones en todo el país. Lo más destacado de su trabajo son los casi dos años que pasó en el distrito de Garmser, provincia de Helmand, Afganistán, como funcionario político del Departamento de Estado y líder del equipo de estabilización del distrito. Es autor de War Comes to Garmser: Thirty Years of Conflict on the Afghan Frontier (Oxford) e Illusions of Victory: The Anbar Awakening and the Rise of the Islamic State (Oxford). Tiene un doctorado en historia de Oxford y habla pashto con fluidez

Jeffrey Veidlinger, In the Midst of Civilized Europe: The Pogroms of 1918–1921 and the Onset of the Holocaust (HarperCollins)

Comentario del jurado: "¿Qué nos lleva a cambiar nuestra visión de nuestros vecinos de una religión diferente - transformándolos, en solo unos pocos años, en invasores, enemigos y amenazas? Veinte años antes del Holocausto, más de 100.000 judíos fueron asesinados en Ucrania por campesinos, ciudadanos y soldados que los culparon por la agitación de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Estos pogromos - violentos disturbios que tuvieron lugar entre 1918 y 1921 - fueron noticia de primera plana en ese momento, pero están en gran parte olvidados en la actualidad. En su libro In the Midst of Civilized Europe: The Pogroms of 1918-1921 and the Onset of the Holocaust, Jeffrey Veidlinger proporciona un relato impecablemente investigado que transforma nuestra comprensión de esta época y de los factores que podrían causar que esta transformación violenta se repitiera en la nuestra".

Jeffrey Veidlinger, graduado de la Universidad McGill, es profesor de historia y estudios judaicos y director del Centro Frankel de Estudios Judaicos de la Universidad de Michigan. Sus libros, que incluyen The Moscow State Yiddish Theater e In the Shadow of the Shtetl, han ganado un National Jewish Book Award, dos Canadian Jewish Book Awards, un J. I. Segal Award y el Barnard Hewitt Award for Outstanding Research in Theatre History. Jeffrey Veidlinger vive en Ann Arbor, Michigan.

