Anúncio de novo logotipo: InterGlobe Technologies agora é IGT Solutions

GURGAON, Índia, 29 de março de 2019 /PRNewswire/ -- IGT Solutions foi revelado hoje como o novo nome oficial da InterGlobe Technologies, uma empresa líder global de gerenciamento de processos de negócios (BPM), tecnologia e serviços e soluções digitais.

Com a transformação do setor de viagens na direção da digitalização, a IGT Solutions tem um logotipo que comunica efetivamente uma abordagem inovadora.

A essência do logotipo minimalista de visual elegante com letras maiúsculas é a sofisticação com agilidade e tecnologia de ponta. O elemento na cor laranja - 'Kopis', que significa 'de ponta' em grego, foi inspirado nas asas de uma aeronave e representa a paixão da empresa pelas viagens.

Esta mudança na identidade é também intencionalmente distintiva, equilibrando a transparência e a sofisticação da experiência que a IGT fornece.

"Este é um momento empolgante para nós, quando lançamos a nova identidade da marca, a qual é uma representação moderna de quem somos e nos descreve como uma empresa concentrada na transformação digital, ou seja, de natureza progressista, inovadora e avançada", disse Vipul Doshi, CEO da IGT.

A IGT Solutions que foi fundada em 1998 está 100% concentrada no setor de viagens e hospedagem e tem mais de 70 grandes clientes em todo o mundo. Com uma força de trabalho de mais de 11.000 especialistas em viagens, distribuídos em 15 centros em 7 países, a IGT fornece serviços de centro de contatos digitais, tecnologia de viagens orientada para o domínio e serviços e soluções digitais inovadores, incluindo chatbots, automação robótica de processos (RPA), análises de viagens e serviços de mídia social.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/842856/IGT_Solutions_Logo.jpg

FONTE IGT Solutions

