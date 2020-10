Anvisa abre consulta pública para inclusão no rol de procedimentos de sistema molecular que detecta múltiplos patógenos em até 1 hora

SÃO PAULO, 19 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) disponibilizou para comentários e sugestões do público geral a consulta pública nº 81/2020, que dispõe sobre a inclusão no rol de procedimentos de sistema de testes moleculares que detectam múltiplos patógenos causadores de doenças, em até uma hora (UAT nºs 107, 108, 109 e 147).

A Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML), entidade que representa os médicos patologistas clínicos, apoia a incorporação do painel multiplex para identificação de patógenos, assim como a CBDL - Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial.

A bioMérieux, líder mundial em diagnóstico in vitro, disponibiliza no Brasil a tecnologia do Diagnóstico Sindrômico com FilmArray , sistema exclusivo capaz de detectar, em apenas uma hora , dezenas de micro-organismos, vírus, bactérias, fungos e protozoários, entre eles os causadores da Sepse, do H1N1, da Covid-19 e de diversas doenças respiratórias e gastrointestinais, além de meningite.

A tecnologia foi desenvolvida pela BioFire, empresa do grupo bioMérieux. A abordagem sindrômica com a tecnologia FilmArray é um agrupamento amplo, baseado em sintomas, de prováveis patógenos em um único teste molecular rápido, que maximiza a chance de obtenção da resposta correta em um período de tempo clinicamente relevante.

A disponibilidade dos testes FilmArray levam a resultados mais rápidos, melhorando a administração de antimicrobianos e antivirais, detecção e rastreabilidade de surtos e investigação de patógenos desconhecidos.

Os painéis moleculares para diagnóstico sindrômico disponíveis na consulta são:

- Painel Respiratório para a identificação de até 25 patógenos, incluindo o novo Coronavírus, em pacientes imunocomprometidos com suspeita de infecções respiratórias.

- Painel Meningite/Encefalite para a identificação de até 25 patógenos, em amostras de líquor de pacientes com suspeita de infecções no sistema nervoso central.

- Painel Gastrointestinal para a identificação de até 25 patógenos em pacientes imunocomprometidos com sinais e sintomas de infecções gastrointestinais.

- Painel de Hemocultura Positiva, para a identificação de mais de 26 alvos, incluindo genes de resistência, mais comuns em infecções da corrente sanguínea.

A bioMérieux criou um vídeo explicativo sobre a importância de inserir essa tecnologia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, com um passo a passo para participar da consulta pública. Acesse: https://drive.google.com/file/d/1-WtqtFjlHsoiOhC5ma9Ukg15aTl-RHqJ/view

Clique aqui e participe da Consulta Pública (UAT nºs 107, 108, 109 e 147). Importante: há um limite de 4.000 caracteres para os textos.

FONTE bioMérieux

