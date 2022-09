Anycubic célèbre son 7e anniversaire avec le lancement d'une imprimante 3D révolutionnaire

SHENZHEN, Chine, 5 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Anycubic, une marque d'imprimantes 3D de renommée mondiale, a célébré son 7e anniversaire le 2 septembre 2022 avec le lancement d'un nouveau produit en ligne sous le slogan de cette année, « Chercher la liberté, inventer pour se dépasser ».

« Anycubic continue d'innover et d'intégrer les dernières technologies brevetées dans ses nouveaux produits. Nous avons présenté le premier produit de bureau d'Anycubic soutenu par la technologie DLP, la Photon Ultra, la série M3 équipée de notre technologie innovante de source lumineuse LighTurbo, et la série Kobra a adopté la technologie de nivellement automatique LeviQ. Tous ces produits démontrent notre force technologique, et il y a encore plus à venir après notre 7e anniversaire », a déclaré James Ouyang, vice-président d'Anycubic.

La Photon D2 d'Anycubic apporte des avancées révolutionnaires au secteur de l'impression 3D grand public

L'imprimante DLP de deuxième génération Photon D2 est une mise à niveau de la précédente Photon Ultra d'Anycubic. La Photon D2 continue d'utiliser la solution d'éclairage de Texas Instruments pour une exploration approfondie d'un progrès révolutionnaire dans le secteur de l'impression 3D.

Doubles algorithmes pour une précision supérieure

Le dernier algorithme de compensation de l'uniformité de la lumière améliore considérablement l'uniformité de la lumière à 92 %, ce qui signifie que l'énergie est presque la même à chaque emplacement d'exposition, contribuant ainsi à un résultat d'impression plus cohérent. D'autre part, l'algorithme d'anticrénelage à 16 niveaux de gris garantit une surface nette, soignée et lisse des miniatures imprimées.

Maintenance aisée de l'écran

Une imprimante DLP adopte une solution lumineuse différente de celle d'une imprimante LCD, ce qui signifie que les imprimantes DLP ne nécessitent aucun remplacement d'écran. Sans écran d'exposition consommable, la Photon D2 utilise un projecteur d'une durée de vie de 20 000 heures, ce qui fait du remplacement de l'écran une tâche sans souci.

Dimensions plus grandes pour la création

La Photon D2 offre aux utilisateurs plus de place pour la créativité tout en garantissant une haute précision. Par rapport à la Photon Ultra, les dimensions et la surface d'impression de la Photon D2 passent à 130 mm x 73 mm x 165 mm et 95 cm2, soit 162 % et 55 %, respectivement.

Consommation d'énergie silencieuse et faible

L'application de la technologie DLP confère aux imprimantes 3D des fonctionnalités telles qu'une faible production de chaleur, un faible bruit et une faible consommation d'énergie. La chaleur générée pendant le fonctionnement peut être contrôlée efficacement à moins de 45 degrés sans instruments de ventilateur externes. La Photon D2 fonctionne à seulement 35 décibels, créant une expérience d'impression silencieuse, et sa consommation d'énergie n'est que de 15 watts, soit 25 % de la consommation d'énergie des imprimantes 3D LCD ordinaires sur le marché, ce qui en fait une imprimante à faible émission de carbone et économe en énergie.

La Kobra Go d'Anycubic dote les débutants du système de nivellement automatique Anycubic LeviQ

Le nivellement a toujours été un défi majeur pour les nouveaux utilisateurs d'imprimantes FDM. Pour accueillir et attirer plus d'utilisateurs dans le monde de l'impression 3D, Anycubic continue d'utiliser la technologie dans la série Kobra et, en particulier, intègre le système de nivellement automatique Anycubic LeviQ dans la Kobra Go d'entrée de gamme à un prix avantageux.

Création et impression amusantes

La Kobra Go adopte un assemblage DIY modulaire. L'assemblage DIY aide les débutants à mieux comprendre le fonctionnement d'une imprimante FDM.

Nivellement Anycubic LeviQ intelligent

La Kobra Go est équipée du système de nivellement automatique Anycubic LeviQ, développé par nos soins. Avec le nivellement automatique du lit Anycubic LeviQ, le processus de nivellement a été simplifié et une expérience de calibrage sans effort attend les débutants. L'ensemble de la procédure de nivellement ne prend que six minutes, épargnant ainsi aux débutants cette procédure des plus difficiles.

Feuille métallique revêtue de PEI

La feuille métallique revêtue de PEI, très appréciée, fait également partie de la Kobra Go. Cette feuille métallique de qualité est solide, résistante aux chocs et peut être pliée. Avec le lit d'impression magnétique, la feuille repose fermement et, une fois l'impression terminée, les utilisateurs peuvent facilement enlever les modèles en pliant légèrement la feuille.

Vitesse

Même en tant que produit d'entrée de gamme, la Kobra Go ne fait aucun compromis sur sa vitesse d'impression. La vitesse d'impression typique est de 60 mm/s et peut atteindre 100 mm/s. La machine adopte l'extrudeuse séparée auto-développée, qui accélère davantage l'impression.

Les petits détails font de grandes différences

Le volume et la taille d'impression de la Kobra Go sont de 12,1 litres et 220 x 220 x 250 mm, respectivement, répondant à divers besoins d'impression.

La technologie LighTurbo2.0 d'Anycubic offre une précision d'impression encore meilleure

La technologie de source lumineuse a toujours été le goulot d'étranglement pour que les imprimantes 3D LCD atteignent une plus grande précision. La nouvelle génération de source lumineuse LighTurbo2.0 d'Anycubic adopte une lentille COB + un réflecteur incurvé, qui transforme la lumière grand angle en lumière petit angle. Elle convertit ensuite la lumière en une lumière presque collimatée grâce à un réflecteur incurvé, ce qui résout le problème de l'interférence de la lumière parasite causée par la lentille et garantit une impression de haute précision.

Anycubic collabore avec JBD pour explorer l'application MicroLED dans les imprimantes 3D

Anycubic et JBD ont développé conjointement la première imprimante 3D MicroLED de qualité grand public d'Anycubic. L'application MicroLED dans les imprimantes 3D offre la possibilité d'imprimer des modèles miniatures et microfluidiques avec une précision étonnante et des coûts réduits, et sert de démonstration parfaite des efforts d'Anycubic dans la recherche d'avancées en matière d'impression 3D.

La résine ABS-Like Pro d'Anycubic offre des performances exceptionnelles dans les domaines professionnels

La résine ABS-Like Pro d'Anycubic offre une résistance, une ténacité, une précision et des capacités anti-choc élevées. Par rapport à la résine standard, les performances considérablement améliorées permettent à la résine ABS-Like Pro d'Anycubic d'empêcher efficacement les pièces d'être endommagées pendant l'utilisation, ce qui répond aux modèles ayant des exigences plus élevées en matière de performances des matériaux.

Prix et disponibilité :

La Photon D2 d'Anycubic est désormais disponible sur la boutique officielle d'Anycubic , Amazon , eBay , AliExpress et Walmart . La prévente de la Kobra Go d'Anycubic débutera le 12 septembre à 3 h EDT et se terminera le 27 septembre à 3 h EDT sur la boutique officielle d'Anycubic , Amazon , eBay , AliExpress et Walmart . La résine ABS-like Pro d'Anycubic sera disponible le 26 septembre 2022 sur la boutique officielle d'Anycubic , Amazon , eBay et AliExpress .

Photon D2 d'Anycubic : à partir de 679 $ US

Kobra Go d'Anycubic : à partir de 189 $ US (prix de prévente)

Résine ABS-like Pro d'Anycubic en 1 KG : à partir de 42 $ US

Remarque : Le prix et la disponibilité peuvent varier selon les pays ou les régions. Le prix indiqué n'est qu'à titre de référence.

À propos d'Anycubic

Anycubic est une entreprise leader dans l'industrie de l'impression 3D, se spécialisant dans la R&D, la fabrication et la vente d'imprimantes 3D, fournissant de nombreuses imprimantes abordables, hautement performantes et intelligentes pour les consommateurs, les amateurs, les écoles et les concepteurs de produits. Depuis notre création en 2015, nous nous sommes engagés à propulser la technologie d'impression 3D afin de permettre aux personnes de tous horizons de laisser libre cours à leur imagination et de transformer la créativité en réalité. Pour plus d'informations sur Anycubic, veuillez consulter le site Web de la société.

