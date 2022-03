Anycubic dévoile les séries Kobra et Anycubic Photon M3 d'imprimantes 3D

« La toute nouvelle série Kobra d'Anycubic présentera deux variantes : Kobra et Kobra Max. Grâce à leur structure intégrée et à leur conception modulaire, les imprimantes 3D de la série Kobra permettent aux utilisateurs d'assembler facilement la machine sans nécessiter de soudure ou d'assemblage mécanique complexe », a déclaré James Ouyang, vice-président d'Anycubic. « Pour simplifier davantage le processus de mise à niveau, nous avons mis à niveau le système de calibrage automatique vers le système de mise à niveau automatique du lit Anycubic LeviQ avec 25 points. Il éliminera la nécessité de calibrer l'imprimante manuellement, ce qui facilitera la mise à niveau de votre imprimante et vous permettra d'obtenir des résultats plus cohérents. »

L'imprimante 3D Anycubic Kobra facilite l'impression

L'imprimante 3D Kobra est équipée d'un extrudeur direct intégré, qui permet à la machine de pousser rapidement le filament dans la buse, assurant une extrusion fiable et une rétraction facile. De plus, la conception de la feuille d'acier à ressort flexible texturée peut rendre les modèles imprimés en 3D plus résistants et plus faciles à retirer.

L'imprimante Anycubic Kobra Max offre la possibilité de créer des impressions de plus grande taille

L'imprimante 3D Kobra Max présente un volume de construction de 45 x 40 x 40 cm (H x L x P), ce qui permet d'imprimer des objets de grande taille et d'explorer le plaisir de libérer la créativité. Avec le double axe Z stable, la Kobra Max offre un fonctionnement plus stable et une impression régulière.

« L'imprimante Photon M3 d'Anycubic sera proposée en trois versions : Anycubic Photon M3, Anycubic Photon M3 Plus, et Anycubic Photon M3 Max. Nous avons redéfini la lumière UV de ces imprimantes 3D en résine avec la source lumineuse matricielle Anycubic LighTurbo. Avec des lumières LED brillantes et un écran à haute transmittance lumineuse, la série Photon M3 peut offrir une plus grande uniformité de lumière et une forte énergie lumineuse, produisant ainsi de grands détails d'impression et une vitesse d'impression plus rapide. De plus, la série M3 continuera d'être équipée de plateformes d'impression gravées au laser et d'un film anti-rayures remplaçable, ce qui contribuera à augmenter le taux de réussite des impressions et la durée de vie des écrans », ajoute James Ouyang.

L'imprimante 3D Anycubic Photon M3 offre un rapport qualité-prix surprenant

En tant qu'imprimante 3D en résine d'entrée de gamme pour les débutants, l'Anycubic Photon M3 est dotée d'un volume de construction de 18,0 x 16,4 x 10,2 cm (H x L x P). Elle est équipée d'un écran LCD monochrome 4K+ de 7,6 pouces (19,30 cm) et d'un rapport de contraste de 400:1. L'imprimante Photon M3 peut imprimer des modèles avec des bords et des coins plus précis.

Anycubic Photon M3 Plus aide à l'exploration du plaisir en contrôlant et en surveillant à distance le processus d'impression 3D

En plus d'être équipée d'une source lumineuse matricielle Anycubic LighTurbo et d'un écran d'exposition 6K de 9,25 pouces (23,40 cm), l'Anycubic Photon M3 Plus est également équipée d'un remplisseur automatique de résine Anycubic. Il peut fournir une réserve de résine à chaque fois que cela est nécessaire pendant toute la durée de l'impression, ce qui permet de dissiper les craintes de manquer de résine en cours d'impression. L'Anycubic Photon M3 Plus est également la première machine qui peut prendre en charge Anycubic Cloud. En se connectant à Anycubic Cloud, le processus d'impression de l'imprimante 3D Photon M3 plus peut être contrôlé et surveillé à distance.

Anycubic Photon M3 Max aide à réaliser la créativité grâce à son grand volume d'impression et à ses détails d'impression exceptionnels

Anycubic Photon M3 Max est le modèle le plus attendu de ce lancement de produit pour son écran monochrome 7K 13,6 pouces (34,55 cm) et sa résolution de 6 480 x 3 600 pixels. Le grand volume d'impression de 30,0 x 29,8 x 16,4 cm (H x L x P) offre beaucoup d'espace pour la créativité. L'Anycubic Photon M3 Max est également équipée de l'Anycubic Auto Resin Filler pour éviter de manquer de résine en cours d'impression.

Anycubic a également introduit la série Water-Wash Resin+ afin de réduire les coûts de nettoyage des impressions pour les utilisateurs. Les résines sont moins odorantes et peuvent être lavées à l'eau sans avoir besoin d'alcool isopropylique (IPA). Cela facilite le post-traitement et réduit les dommages causés à l'environnement. De plus, la société a lancé Anycubic AirPure pour réduire l'odeur produite par les imprimantes 3D en résine et offrir aux utilisateurs une purification efficace et une fraîcheur durable. Anycubic a également annoncé sa toute première imprimante 3D conceptuelle, Anycubic Photon Nex. Elle marque la percée de l'entreprise en matière de vitesse, d'impression intelligente et de conception inspirée de la science-fiction et jette les bases des futures imprimantes 3D d'Anycubic avec de nouvelles fonctions et conceptions.

Prix et disponibilité :

Les préventes de l'Anycubic Photon M3 Max débuteront le 28 mars dans la boutique officielle Anycubic. Les quatre autres imprimantes 3D seront également disponibles le même jour dans la boutique officielle Anycubic, la boutique AliExpress Anycubic, la boutique eBay Anycubic et la boutique Amazon Anycubic. Les détails des prix sont les suivants :

Anycubic Kobra à partir de 299 $ US

Anycubic Kobra Max à partir de 539 $ US

Anycubic Photon M3 à partir de 299 $ US

Anycubic Photon M3 Plus à partir de 699 $ US

Anycubic Photon M3 Max en prévente pour 1 099 $ US

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1773763/image_5014020_25527698.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1773764/image_5014020_25527745.jpg

SOURCE Anycubic