Anycubic présente l'imprimante 3D Mega SE et Wash & Cure Plus au CES 2021

« La pandémie de COVID-19 a accéléré la croissance de l'impression 3D. La technologie d'impression 3D réduit considérablement le temps de production et permet de réaliser des économies par rapport à la demande de modélisation coûteuse dans le secteur manufacturier. Nous sommes heureux de constater que nos produits ont été largement utilisés dans la production de masques et de valves respiratoires en Europe », déclare James Ouyang, vice-président de la R&D chez Anycubic. « Pour aller de l'avant, Anycubic continuera à investir dans la R&D et dans divers partenariats pour lancer des équipements et des solutions d'impression 3D fiables, faciles à déployer et conformes aux besoins réels de production. »

Engagé à propulser la technologie d'impression 3D afin de permettre aux gens de tous horizons de laisser libre cours à leur imagination et de transformer la créativité en réalité, Anycubic est à la poursuite de l'innovation en matière de produits. La Mega SE, une machine de modélisation de dépôt par fusion (FDM) destinée aux débutants, adopte une structure en treillis de verre brevetée, qui empêche la déformation, assure le collage lorsqu'elle est chauffée et se manipule facilement lorsqu'elle est refroidie. Le tube en téflon haute température Capricorne bleu permet une insertion en douceur du matériau, tandis que le moteur silencieux TMC2208 assure un environnement d'impression silencieux. L'extrudeuse à deux vitesses, très performante, donne d'excellents résultats d'impression, ce qui constitue une innovation incroyable dans le segment d'entrée de gamme. De plus, en tant qu'imprimante modulaire, elle peut être assemblée en cinq étapes faciles, tandis que son grand écrou de nivellement réduit la difficulté de nivellement, facilitant ainsi le processus pour les débutants.

Le Wash & Cure Plus, qui hérite des caractéristiques distinctives de la série tout en offrant une mise à niveau de la taille, résout les besoins de post-traitement auxquels sont confrontés les modèles de grande taille à photopolymérisation. Il peut être associé à l'imprimante 3D en résine à grande vitesse Mono X d'Anycubic pour réaliser le nettoyage et le durcissement en une seule étape, ce qui constitue une solution extrêmement rentable qui permet d'économiser du temps, des efforts et de l'argent.

Anycubic présente également le Mono X qui est l'un de ses modèles les plus populaires de 2020. Révolutionnant sa catégorie, elle propose un écran LCD monochrome qui imprime jusqu'à 4 fois plus vite et est 3 fois plus durable qu'un écran LCD ordinaire, à un prix extrêmement compétitif d'environ 700 dollars. Le produit a été largement utilisé dans la biomédecine, l'éducation, la recherche scientifique, la production de bijoux et de pièces détachées, et plus encore, sa contribution étant largement ressentie par l'ensemble des industries.

À propos d'Anycubic

Shenzhen Anycubic Technology Co., Ltd, connue sous le nom d'Anycubic, est une marque d'imprimante 3D de haute technologie qui couvre la R&D, la production et les ventes. Créée en 2015, elle est passée d'une start-up dynamique à une équipe de 500 personnes. Conformément à son slogan « For Freedom to Make », Anycubic continue d'élargir sa gamme de produits, au service de différents domaines tels que l'éducation, le design industriel, les bijoux, les soins médicaux, l'animation, le kit de garage et bien d'autres encore.

Pour en savoir plus, consultez le site :

Site officiel : https://www.anycubic.com/

Facebook : https://www.facebook.com/ANYCUBIC3dprinter/

Instagram : https://www.instagram.com/anycubicofficial/

Twitter : https://twitter.com/anycubic3dprint

YouTube : https://www.youtube.com/c/ANYCUBIC3D

Ou contactez-nous à l'adresse suivante : [email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1419526/Anycubic_for_presss_release.jpg

Related Links

https://www.anycubic.com



SOURCE Anycubic