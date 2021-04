Anycubic s'apprête à lancer Wash & Cure Plus, une machine innovante de lavage et de durcissement des résines pour imprimante 3D

La taille du Wash & Cure Plus est de 290 par 270 par 490 millimètres, ce qui lui permet de supporter 192 par 120 par 245 millimètres en mode lavage et 190 par 245 millimètres en mode séchage, ce qui le rend compatible avec tous les modèles d'imprimantes 3D LCD sur le marché qui font 8,9 pouces ou moins. Cela permet de résoudre les besoins de post-traitement auxquels sont confrontés les modèles de grande taille à polymérisation légère. Il prend en charge le lavage et le durcissement des modèles, et son plus grand pouvoir de nettoyage est plus productif et demande moins d'efforts. La résine lavable à l'eau est également prise en charge.

Ce volume plus important apporte de grands avantages, mais la Wash & Cure Plus est également dotée d'un éclairage UV en forme de L avec un ensemble de 20 billes LED. La barre de lumière UV en forme de L peut être pliée pour assurer un durcissement à 360 degrés sur la partie supérieure et inférieure des modèles en utilisant le reflet de la table rotative. Cette caractéristique permet à chaque modèle d'être polymérisé de façon homogène par la lumière UV.

« La nouvelle série Wash & Plus a été conçue pour apporter aux utilisateurs plus de confort et une meilleure productivité. La nouvelle barre de lumière UV en forme de L est suffisamment souple pour assurer un durcissement à 360 degrés, ce qui permet à chaque modèle 3D d'être durci de façon homogène par la lumière UV, constituant ainsi une amélioration considérable par rapport à la série précédente et aux autres marques », a déclaré James Ouyang, vice-président de la R&D chez Anycubic.

Les préventes de Wash & Cure Plus débuteront du 16 au 22 avril (15 avril, 7 heures PST) et Anycubic proposera une offre spéciale à $169 dollars pour les 1000 premières machines. Le prix remontera à 249 $ après la semaine de prévente.

À propos d'Anycubic

Anycubic est une entreprise leader dans le secteur des imprimantes 3D, spécialisée dans la R&D, la fabrication et la vente d'imprimantes 3D. Nous fournissons de nombreuses imprimantes abordables, performantes et intelligentes à différents clients, consommateurs, amateurs, écoles et concepteurs de produits. Depuis notre création en 2015, nous nous sommes engagés à propulser la technologie d'impression 3D afin de permettre aux personnes de tous horizons de laisser libre cours à leur imagination et de transformer la créativité en réalité.

Contact : Carina, [email protected]

