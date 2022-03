Anycubic se prépare à lancer ses imprimantes 3D Photon M3 et Kobra

L'imprimante Photon M3 d'Anycubic sera offerte en trois variantes : la Photon M3, la Photon M3 Plus et la Photon M3 Max, qui fournissent de meilleurs détails d'impression avec des vitesses d'impression encore plus rapides grâce à la source de lumière LighTurbo d'Anycubic.

Anycubic intègre le nouveau système intelligent Auto Resin Filler sur les modèles Photon M3 Plus et Photon M3 Max pour résoudre le problème de manque de résine à mi-impression. En plus de tout cela, Anycubic lance la plateforme cloud Anycubic pour permettre aux utilisateurs de bénéficier du contrôle intelligent. Ce parcours vers l'impression intelligente débutera avec l'imprimante 3D Photon M3 Plus d'Anycubic, qui permettra notamment le contrôle à distance et la surveillance de l'ensemble du processus d'impression 3D.

La gamme Kobra d'Anycubic vous aidera à démarrer votre parcours créatif avec une calibration facile de l'impression 3D.

Le lancement des nouvelles imprimantes FDM de la gamme Kobra d'Anycubic débutera avec deux variantes - Kobra et Kobra Max. Les deux imprimantes seront semi-assemblées et dotées du système de nivellement automatique de plateau LeviQ d'Anycubic, permettant aux clients d'assembler la machine rapidement et de niveler le plateau avec un minimum d'effort. Pour répondre à la demande d'impression 3D à haut débit, Anycubic présentera également la Kobra Max, dont le volume de construction peut aller jusqu'à 400*400*450 mm.

Définir l'avenir

Anycubic dévoilera également sa toute première imprimante 3D conceptuelle, la Photon Nex d'Anycubic, qui offre des vitesses exceptionnelles, un système d'impression intelligente et une conception inspirée de la science-fiction. Elle cible les geeks de la technologie et les amateurs d'impression 3D.

Pour en savoir plus sur les caractéristiques et les prix, veuillez cliquer sur les liens suivants afin d'assister au lancement en ligne le 27 mars 2022 à 15 h, heure d'été de l'Europe centrale et le 27 mars 2022 à 9 h, heure normale de l'Est.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1769936/Anycubic_launch_LCD_FDM_series.jpg

SOURCE Anycubic