AnyoneGo : Tschechisches Unternehmen, das maßgeschneiderte Hunderollstühle herstellt, betritt den europäischen Markt

BRNO, Tschechische Republik, 10. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Das Start-up-Unternehmen für Hundemobilitätshilfen AnyoneGo betritt den europäischen Markt. Das tschechische Unternehmen stellt maßgeschneiderte Rollstühle mit 3D-Druck für Hunde mit Mobilitätsproblemen her. Nachdem sie fast hundert Hunden in der Tschechischen Republik und der Slowakei geholfen haben, bieten sie nun ihre Rollstühle für Hunde in Europa an.