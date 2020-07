Anywhere365 fait l'acquisition de PeterConnects pour étendre davantage son offre de solutions de gestion de dialogue d'entreprise et de centre de contact dans le cloud

ATLANTA, LONDRES, BRUXELLES, et ROTTERDAM, Pays-Bas, 8 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Anywhere365, fournisseur de premier plan en matière de gestion de dialogue d'entreprise et pionnier en technologie de service à la clientèle pour Microsoft Teams, fait l'acquisition de PeterConnects, un fournisseur de solutions logicielles de communications avancées pour les plateformes de collaboration unifiées de Microsoft et Cisco, y compris les offres cloud de Microsoft Teams, Cisco Webex Calling et Broadworks. PeterConnects est la troisième acquisition d'Anywhere365 au cours des 12 derniers mois et tire parti de l'investissement minoritaire de 60 millions EUR reçu de la société de capitaux de croissance Bregal Milestone.

Cette acquisition accélère la croissance du fournisseur mondial de premier plan en matière de logiciels de communications omnicanales, permettant à Anywhere365 d'étendre davantage son offre de gestion de dialogue d'entreprise et de centre de contact centrée sur Microsoft. Le riche portefeuille de produits de PeterConnects offre des fonctionnalités de console d'assistance et de réceptionniste de premier plan sur le marché à Microsoft Teams, Cisco Webex Teams et Broadworks.

Lucas de Clercq, actuel CEO de PeterConnects, rejoindra Anywhere365 en tant que Product Director de la nouvelle division Reception and Attendant Productivity (productivité d'assistant et réception), sous la supervision directe de Gijs Geurts, fondateur et CEO d'Anywhere365.

« Cette combinaison renforcera notre position sur le marché mondial des logiciels de communication omnicanale et nous permettra de mieux servir notre clientèle commune de plus de 2 500 entreprises, dans plus de 60 pays, y compris des dizaines de sociétés figurant dans le palmarès Fortune Global 500. Faire partie de la plateforme Anywhere365 créera également des opportunités significatives pour notre écosystème de partenaires et pour tous nos employés, et nous sommes impatients de travailler avec l'équipe d'Anywhere365 », a déclaré Lucas de Clercq.

L'équipe internationale de PeterConnects rejoindra immédiatement le groupe Anywhere365 et renforcera sa couverture existante en matière de ventes, de développement de produits et d'assistance. Anywhere365 étendra ses unités commerciales propres à chaque pays, avec une présence locale aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en France et à Singapour.

« Nous avons été impressionnés par la trajectoire de croissance de PeterConnects, la qualité de sa suite de produits et sa focalisation sur le service à la clientèle, qui nous semblent uniques et hautement complémentaires avec les nôtres. Avec une offre combinée couvrant une suite complète de solutions de centre de contact dans le cloud, des intégrations de back-office et des modules complémentaires pour les principaux environnements de communications unifiées, nous travaillons pour nous rapprocher de notre ambition consistant à éloigner le monde des anciens systèmes sur site afin d'atteindre une efficacité significative dans les opérations d'assistant de réception et de centre de contact dans le cloud. La transformation numérique s'accélère à un rythme record et notre succès prouve que les clients apprécient la réduction des dialogues inutiles qu'apporte Anywhere365. Nous sommes impatients d'accueillir l'équipe de PeterConnects et de renforcer davantage notre présence mondiale », a déclaré Gijs Geurts, fondateur et CEO d'Anywhere365.

L'acquisition de PeterConnects par Anywhere365 donnera aux entreprises du monde entier la possibilité d'acquérir un avantage concurrentiel fort avec les solutions de gestion de dialogue et de centre de contact dans le cloud d'Anywhere365. Cela leur permettra de rationaliser leurs communications en tirant profit non seulement de leurs canaux actuels, mais aussi de tout ce que le cloud a à offrir.

