Anywhere365® et ASC annoncent un partenariat stratégique pour mettre l'enregistrement des appels de conformité à la norme au centre de contact certifié Microsoft Teams

ROTTERDAM, Pays-Bas, NEW YORK, ATLANTA, LONDRES, BRUXELLES et PERTH, Australie, 12 février 2021 /PRNewswire/ -- Anywhere365® et ASC Technologies annoncent leur partenariat stratégique. Anywhere365®, le premier centre de contact Microsoft Team certifié au monde, va étendre sa plateforme de dialogue Cloud basée sur Azure avec l'application d'enregistrement de conformité certifiée ASC Recording Insights , combinant deux solutions leaders du marché dans une plateforme de gestion de dialogue omnicanal.

Pour les secteurs réglementés tels que le secteur financier, l'enregistrement de la conformité est un élément obligatoire lors de dialogues avec les clients. En particulier avec l'adoption accélérée des communications dans le Cloud, les capacités d'enregistrement doivent être sécurisées, flexibles et améliorer la productivité des agents. Avec ce nouveau partenariat stratégique, Anywhere365® et ASC portent à un niveau supérieur les dialogues avec les clients, qui sont de haute qualité, juridiquement conformes et efficaces. Peu importe où se trouvent les agents.

Dissoudre les problèmes de communication juridique

Gijs Geurts, fondateur et PDG d'Anywhere365®, a déclaré : « Notre mission a toujours été de laisser notre technologie réduire la manipulation inutile des dialogues. L'ajout de l'enregistrement de conformité ASC dans notre centre de contact en Cloud omnicanal apporte vitesse et rentabilité. Nous permettons aux banques et à d'autres secteurs fortement réglementés de résoudre plusieurs de leurs problèmes de communication avec la clientèle, sans solutions ponctuelles et sans réorganiser leur infrastructure informatique. »

Un engagement excellent et conforme

« Anywhere365 et ASC permettent aux entreprises réglementées d'amener les équipes Microsoft à leur centre de contact de manière conforme », a déclaré le Dr Gerald Kromer, directeur général d'ASC Technologies. « Ensemble, nous sommes synonymes de service client et de conformité, intégrés de façon native dans les équipes Microsoft, prêts pour nos clients en quelques heures. »

À propos de Anywhere365®

Anywhere365® a été fondé sur la conviction que toute personne au sein d'une entreprise peut être un centre de contact. C'est pourquoi les centres de contact Anywhere365 Dialogue Cloud et Direct Routing ont été développés pour Microsoft Teams . La vision de Anywhere365 est de réduire tous les dialogues inutiles en offrant une solution dans laquelle la bonne information parvient à la bonne personne au bon moment, quel que soit le lieu.

Les produits Anywhere365® sont primés, reconnus par Gartner et présents dans plus de 1 800 des plus grandes entreprises mondiales, dont plus de 50 sociétés du Fortune 500. La société a son siège aux Pays-Bas et possède des bureaux régionaux en Belgique, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada et en Australie. Pour en savoir plus, consultez le site www.anywhere365.io .

À propos d'ASC

ASC est un fournisseur mondial de logiciels de premier plan dans le domaine de l'enregistrement omnicanal, de la gestion de la qualité et de l'analyse. Parmi nos groupes cibles figurent toutes les entreprises qui enregistrent leur communication, en particulier les centres de contact, les institutions financières et les organismes de sécurité publique. ASC propose des solutions pour enregistrer, analyser et évaluer les interactions multimédia, en tant que service à partir du Cloud ou sur site. Avec son siège en Allemagne et ses filiales au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Suisse, en Roumanie, à Dubaï, aux États-Unis, au Brésil, au Mexique, à Hong Kong, au Japon et à Singapour, ainsi qu'un réseau de service mondial, ASC est l'un des acteurs mondiaux du secteur.

SOURCE Anywhere365