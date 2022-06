Ao apoiar o desenvolvimento de baixo carbono do setor automotivo, a GWM abre mais de mil patentes de veículos de novas energias

De acordo com um relatório também divulgado por este site, com a GWM assumindo a liderança, o número de patentes abertas ao mercado por empresas chinesas de veículos acabados cresceu rapidamente, o que alcançou ou superou as empresas de veículos com financiamento estrangeiro no mercado chinês.

Por muitos anos, a GWM ampliou continuamente o investimento em P&D de veículos de novas energias e estabeleceu diversos caminhos de desenvolvimento ao lançar veículos elétricos híbridos e puros.

Para acelerar a iteração e atualização de novos produtos de energia, a GWM desenvolveu a tecnologia L.E.M.O.N. DHT. Ela consiste em um sistema híbrido gasolina-elétrico altamente integrado que se aplica a modelos com arquiteturas de energia PHEV ou HEV. Os modelos de ambas as arquiteturas podem oferecer uma experiência de condução mais longa, mais potente e confortável para os consumidores.

O WEY Coffee 01, que adota a arquitetura PHEV, é equipado com um pacote de bateria de alta densidade de energia, com faixa elétrica relativamente mais longa e pura. No uso diário, essa configuração poderia reduzir o número de cargas e ajudar os usuários a se sentirem livres do problema de carregamento frequente na medida máxima. Este veículo também pode mudar automaticamente para o modo de alimentação combinado com combustível e energia elétrica para permitir que os motoristas dirijam em alta velocidade com potência suficiente para fazer as ultrapassagens.

Para atender às diversas demandas globais de compradores por uma condução mais econômica e ecológica, a GWM lançou o HAVAL JOLION HEV e o HAVAL H6 HEV no mercado tailandês. Com o suporte do L.E.M.O.N. DHT, os dois modelos podem atender às necessidades de baixo consumo de combustível em diferentes condições de estrada. Quando os motoristas encontram congestionamento de tráfego durante o horário de pico, o sistema pode mudar para energia elétrica para minimizar o consumo de combustível.

A GWM também faz várias conquistas tecnológicas na área de veículos exclusivamente eletrônicos, como acionamentos elétricos e controles elétricos. Entre eles, as células de bateria longas do tipo L foram aplicadas a vários modelos da marca ORA com sucesso no mercado chinês.

Atualmente, a GWM é adepta ao conceito de "Investimento pesado e P&D precisos". De acordo com o relatório financeiro da GWM de 2022, a GWM investiu no ano passado 9,07 bilhões de yuans em P&D de novas tecnologias energéticas e inteligentes.

Para atingir a meta de neutralidade global de carbono, a GWM continuará expandindo o layout para novos produtos de energia no futuro. A empresa planejou lançar dezenas de veículos de novas energias nos próximos anos para oferecer uma experiência de condução mais ecológica e inteligente aos clientes em todo o mundo.

