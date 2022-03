Ao assumir a presidência do G20, a Indonésia empregará o sistema de bolhas de saúde durante o evento

O tema abrangente da presidência do G20 da Indonésia será "Recover Together, Recover Stronger" (Recuperarmos juntos para nos recuperarmos mais fortes), para incentivar todos os países a trabalharem juntos para alcançar uma recuperação mundial mais sustentável conforme a pandemia global continua a afetar todos os setores da vida.

"O sistema de bolhas de saúde está alinhado com a atual estrutura global de prevenção da pandemia. Trata-se de um esquema de corredor de viagem que visa limitar os riscos de possíveis transmissões por meio da separação das pessoas envolvidas na cúpula do público em hotéis, locais de realização de eventos e outras instalações de apoio em todos os eventos ou reuniões durante e antes da cúpula", disse a Dra. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, porta-voz oficial da vacinação contra a COVID-19, Ministério da Saúde da Indonésia.

Serão estabelecidas quatro bolhas separadas. A primeira bolha será para os delegados dos países do G20, incluindo suas principais comitivas. A segunda bolha será para participantes gerais e jornalistas do G20, e a terceira bolha será preparada para os organizadores e agentes de campo da cúpula. Por fim, a quarta bolha será para toda a equipe operacional e de apoio envolvida nos assuntos do dia a dia da cúpula.

Embora 77% a 78% das regiões dos EUA, do Canadá e da América Latina tenham sido parcialmente vacinadas, as restrições de viagem variam devido ao alcance desigual da aplicação de doses. Os principais países da região apresentam mais de 75% de taxa de vacinação, enquanto existem países com menos de 40%.

Com base nessa situação, certificados de vacinação, verificações regulares de saúde e exames de COVID-19 farão parte das medidas durante a cúpula do G20 em Bali. Antes da chegada, todos os participantes deverão ter tomado duas doses da vacina e apresentar seus certificados de vacina. Eles também deverão fornecer resultados negativos de testes de PCR realizados no máximo três dias antes da partida. Durante a cúpula, eles também deverão realizar um teste diário de antígeno ou um teste de PCR uma vez a cada três dias durante toda a estadia na área do sistema de bolhas.

