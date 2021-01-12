АО «Фармак» выбирает ПО SoftGroup для сериализации и агрегации лекарственных средств в соответствии с российскими стандартами

СОФИЯ (Болгария), 12 января 2021 г. /PRNewswire/ -- Болгарская компания SoftGroup AD, являющаяся лучшим поставщиком цифровых технологий для сквозного отслеживания медицинской продукции в регионе Центральной и Восточной Европы, сегодня объявила, что украинская компания АО «Фармак», входящая в число крупнейших национальных производителей фармацевтической продукции, выбрала ее решения SoftGroup® SaTT для проведения модернизации в целях обеспечения соответствия выпускаемой продукции российским стандартам отслеживаемости лекарственных средств, которые считаются самыми сложными в отрасли.

АО «Фармак» — самая инновационная украинская фармацевтическая компания и единственная в своей отрасли, включенная в рейтинг «25 ведущих инновационных компаний Украины».

Компания АО «Фармак» с 2010 года является абсолютным лидером украинского фармацевтического рынка и крупнейшим национальным экспортером медицинской продукции. 20 производственных линий, соответствующих требованиям надлежащей производственной практики (GMP) в области производства лекарственных средств, позволяют ей выпускать высококачественную продукцию, экспортируемую более чем в 20 стран. В 2015 году компания запустила собственный производственный комплекс по выпуску фармацевтических субстанций — подразделение по производству активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в г. Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн АФИ в год.

После автоматизации упаковочных линий компания «Фармак» остановила выбор на комплексном решении SoftGroup® SaTT для оптимизации своих возможностей и обеспечения полного соответствия российским стандартам за счет его интеграции с существующим оборудованием, аппаратным обеспечением для сериализации и агрегации, централизованной системой управления и облачными сервисами для связи с системами управления заказами (OMS) и мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП).

Более подробная информация о решениях SoftGroup® SaTT и о том, как компания SoftGroup обеспечивает фармацевтическим компаниям уникальную гибкость и возможность адаптации к требованиям клиентов, одновременно устраняя неопределенность, связанную с высокими затратами и продолжительными сроками внедрения, представлена на сайте https://www.softgroup.eu/.

Информация о компании SoftGroup

SoftGroup — компания, занимающаяся разработкой и производством программного обеспечения и предлагающая технологию сквозного отслеживания производителям фармацевтической продукции из разных стран. Наши решения охватывают все уровни процесса отслеживания, включая процессы агрегирования в фармацевтическом производстве.

Компания SoftGroup является Сертифицированным поставщиком маршрутизаторов и Доверенным партнером Европейской организации по верификации лекарственных средств (EMVO) и Болгарской организации по верификации лекарственных средств (BgMVO), а также доверенным партнером системы стандартов в области здравоохранения GS1 Healthcare. Кроме того, компания поддерживает партнерские отношения с Системой мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) — российской системой отслеживания лекарственных средств. Она стала одним из первых аккредитованных поставщиков решений и системных интеграторов, работающих как с местными производителями, так и с зарубежными фармацевтическими компаниями.

Компания SoftGroup является обладателем нескольких престижных наград за качество и инновации в регионе Центральной и Восточной Европы и использует новейшие технологии для обеспечения своих клиентов самыми гибкими решениями в соответствии с их потребностями в сериализации и агрегации.

Related Links

https://www.softgroup.eu/



SOURCE SoftGroup