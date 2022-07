AORUS ELITE est la meilleure carte mère pour la mise à niveau

Il s'avère que la plupart des joueurs apprécient des taux d'images par seconde élevés et stables, mais une carte mère qui n'est pas à la hauteur en matière de fourniture d'énergie et de conception thermique entraînerait un bridage ou une surchauffe, nuisant ainsi aux performances globales du système. Les cartes mères AORUS ELITE présentent la meilleure conception d'alimentation à 14 phases de leur catégorie, ainsi que le meilleur dissipateur thermique entièrement métallique de sa catégorie. Même la version ELITE, le modèle d'entrée de gamme de la famille, est capable de passer le test de résistance lorsqu'il est associé au processeur Core i9-12900K le plus puissant, sans connaître de ralentissement ni de surchauffe. Quant aux joueurs qui s'intéressent à l'overclocking sans expérience, la Z690M AORUS AX ELITE, plus avancée, peut facilement faire monter le processeur Core i9-12900K à plus de 5Ghz grâce à la fonction d'overclocking intégrée en un clic. Le modèle Z690M AORUS AX ELITE prend également en charge la meilleure compatibilité d'overclocking DDR4 de sa catégorie avec jusqu'à 5333MHz via XMP, ce qui permet aux joueurs d'utiliser leurs DIMM DDR4 existants et de maximiser leurs performances en même temps.