AOZ anuncia parceria de pré-venda e leilão de NFTs com Define

SINGAPURA, 6 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- Impulsionada pelo Metaverz Studio, a AOZ é composta por "cidadãos" de 1993 desenhados à mão, cada um com um conjunto único de traços e atributos futuristas. Os cidadãos da AOZ são nativos do metaverso dedicados a construir um mundo autossuficiente, autônomo e harmonioso em que sistemas inovadores e colaborativos são promovidos para defender a privacidade. O metaverso da AOZ é uma comunidade inclusiva e descentralizada parcialmente cyberpunk, parcialmente arte contemporânea.

Em 1º de dezembro, tivemos o orgulho de anunciar uma parceria com a plataforma de NFTs Define para expandir nosso ecossistema de NFTs. Antes de nossa próxima data de cunhagem pública, em 15 de dezembro de 2021, a AOZ colaborará com a equipe da Define para lançar uma série de campanhas promocionais conjuntas entre as marcas, como doação e pré-venda de NFTs da AOZ e o leilão de um NFT super raro da AOZ. A Define incentivará a participação da comunidade por meio de vários eventos como airdrops de tokens DFA.

Além disso, após a cunhagem pública dos NFTs de 1993 da AOZ, a Define abrirá seu marketplace para os NFTs da AOZ com o objetivo de proporcionar uma experiência de negociação mais tranquila. A Define também dará suporte aos próximos games com base em NFTs da AOZ que estão sendo desenvolvidos atualmente pela equipe da AOZ.

Fique atento ao anúncio mais detalhado dos próximos eventos!

Sobre a DeFine

A DeFine é a plataforma social de NFTs para todo tipo de criador, incluindo artistas, músicos, influenciadores, gamers e atletas. A plataforma facilita toda a interação social, engajamento e comunicação para os criadores e sua base de fãs com ativos digitais como NFTs e tokens sociais/de fãs.

Sobre a AOZ

Impulsionada pelo Metaverz Studio, os cidadãos da Age-of-Z são 1.993 personagens exclusivos e futuristas dedicados à construção de um mundo autossuficiente, automatizado e harmonioso em que os sistemas inovadores e colaborativos são promovidos para defender a privacidade. Liberdade, punk e paz são atitudes que necessitamos para dar vida a nossa visão de um mundo inclusivo e descentralizado.

FONTE Metaverz Studios

SOURCE Metaverz Studios