AP Lazer lança novo sistema de gravação a laser para oferecer uma experiência de compra interativa

O sistema inclui todos os acessórios e pode ser posicionado em qualquer espaço do comércio, sem sobrepor os mostruários. Ele conta com exaustor de fumaça, mesa giratória para gravação em produtos cilíndricos como copos e taças de vinho, além de software e treinamento completo. A empresa também oferece suporte técnico 24 horas por dia, sete dias por semana, 365 dias por ano. O sistema foi desenvolvido para varejistas físicos poderem adaptar a tecnologia internamente ou para empreendedores fazerem parceria com varejistas locais.

A AP Lazer descobriu um alto potencial de mercado para suas máquinas laser de arquitetura aberta no setor de varejo por meio de uma promoção bem-sucedida da coleção de 2021 da Crate & Barrel, quando o cliente da AP Lazer, Cutting Edge Lazer Engraving, foi contratado para gravar produtos no local.

"Foi uma boa promoção tanto para a loja, como para minha empresa e os clientes, que ficaram impressionados ao assistir seus enfeites natalinos, tábuas de corte, travessas, taças de vinho e outros itens sendo gravados em tempo real diante de seus olhos", disse Nicole Smith, proprietária da empresa de gravação. "Os clientes literalmente choraram na nossa frente ao verem seus itens sendo transformados em tesouros atemporais."

"Quando é feita a gravação de uma mensagem significativa em um produto da loja, a experiência de compra é elevada a um nível interativo e emocional. Ao mesmo tempo, o lucro extra pode ser agregado ao produto sem aumentar o custo das mercadorias", explicou o CEO da AP Lazer, Tong Li. "Assistir com os próprios olhos a gravação a laser de um presente com uma mensagem de amor, memória, amizade ou inspiração é uma experiência interativa, memorável e emocionante."

Li também observa a tendência dos millenials aumentando o consumo com experiências, criando memórias e comprando produtos com valor significativo em vez de itens de luxo. "Nossa cultura materialista está se voltando para aspectos mais espirituais e emocionais da vida", disse Li. "Queremos levar esse emergente mercado emocional e espiritual para lojas de varejo com nossas máquinas laser. O potencial é tão ilimitado quanto o amor."

SOBRE A AP LAZER

Fundada em 2009 e com sede em Lansing, Michigan, a AP Lazer é uma fabricante e distribuidora privada de máquinas laser CNC de arquitetura aberta patenteadas. A AP Lazer oferece suporte técnico 24 horas por dia, sete dias por semana, 365 dias por ano. Seus clientes estão localizados nos EUA e em seis continentes. As máquinas laser AP LAZER® CO2 são fabricadas no Canadá pela AP Lazer Canada MFG. Inc, localizada em Windsor, Ontário. Para mais informações, acesse www.APLazer.com, www.facebook.com/lasers ou ligue para 1-800-585-8617.

