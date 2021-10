Apaixonada, poderosa e dinâmica: Yadea se torna parceira oficial do XLETIX Challenge Berlin da Alemanha

"A Yadea tem a honra de ser a parceira oficial do XLETIX Challenge Berlin. Ao longo dos anos, cultivamos uma imagem de marca apaixonada, poderosa e dinâmica. Acreditamos que isso se encaixa perfeitamente ao XLETIX Challenge, que celebra as atividades ao ar livre, o movimento e o espírito de equipe", disse Aska Zeng, gerente geral da Yadea.

O XLETIX Challenge é uma corrida de obstáculos extremos em que os participantes devem se superar mental e fisicamente para alcançar a linha de chegada. Uma indicação de força, resistência, coragem, força de vontade e trabalho em equipe, cada trajeto inclui desafios únicos como o Short Splash, o Wonder Wall e o Super Swing. O desafio é realizado em cidades e locais icônicos em toda a Alemanha e atrai milhares de participantes todos os anos.

Como parceira do evento, a Yadea exibiu seus veículos elétricos de duas rodas C1S e G5 durante a corrida de obstáculos XLETIX Challenge Berlin 2021. Com design esportivo elegante e capacidade de se adaptar a diferentes ambientes e terrenos, ambos os veículos incorporam o espírito do XLETIX Challenge: a coragem de superar obstáculos extremos em locais extremos para alcançar os objetivos. Os participantes e espectadores aproveitaram a oportunidade para experimentar os produtos da Yadea, interagir com a equipe da Yadea e expressar seu entusiasmo pelos veículos elétricos de duas rodas.

A parceria da Yadea com o XLETIX Challenge Berlin reforça ainda mais o compromisso da marca de expandir no mercado europeu. Nos últimos anos, a Yadea tem se esforçado para firmar sua presença em toda a região e tem observado continuamente as preferências e demandas de mobilidade dos consumidores, tanto na Alemanha quanto no restante do mercado europeu.

Em abril de 2021, a Yadea lançou oficialmente a "Era of Green" (era do verde) e sua marca internacional por meio de sua coletiva de imprensa global "Electrify Your Life" (eletrifique sua vida). Em julho, a empresa anunciou uma colaboração oficial com o estúdio de design austríaco Studio F. A. Porsche para oferecer aos consumidores um produto mais orientado para o design e uma experiência de condução de ponta. Mais recentemente, em seu Evento de Lançamento de Novas Tecnologias em setembro, a Yadea lançou suas últimas inovações e produtos, como a bateria Graphene 3.0.

Todos os eventos foram bem recebidos pela comunidade internacional, além de atenção generalizada por parte do setor e da imprensa.

Com sua imagem de marca apaixonada, poderosa e dinâmica, a Yadea continua a capacitar mais usuários a ir mais longe e aproveitar a liberdade sem limites, assim como o XLETIX Challenge, que oferece plataformas às pessoas que queiram se desafiar e se superar. Olhando para o futuro, a Yadea visa proporcionar sua fabricação inteligente a mais motoristas em todo o mundo e eletrificar mais vidas com o poder da mobilidade elétrica.

Sobre a Yadea

A Yadea é líder global no desenvolvimento e fabricação de veículos elétricos de duas rodas, incluindo motocicletas elétricas, scooters elétricas, bicicletas elétricas e patinetes elétricos. Até hoje, a Yadea vendeu produtos para 50 milhões de usuários em mais de 80 países e conta com uma rede de mais de 35 mil varejistas em todo o mundo. As vendas de produtos da Yadea ajudaram a economizar 9,07 milhões de toneladas de gasolina e a eliminar 31,06 milhões de toneladas de emissões de CO2, o equivalente ao plantio de 31,06 bilhões de árvores. Com a missão de ajudar as pessoas a "eletrificar sua vida", a Yadea continua a investir em P&D, produção e expansão mundial para construir um futuro compartilhado e sustentável para a humanidade.

FONTE Yadea

