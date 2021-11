Apan Energy Services e PASH Global Management estabelecem JV para entrar no mercado de energias renováveis da América Latina

Em colaboração com a PASH Global, a Apan Energy Services conta com uma equipe técnica e de gerenciamento altamente experiente com amplos conhecimentos em desenvolvimento e execução, incluindo a participação de mais de 100 bilhões de libras em transações de energia e infraestrutura. A equipe executiva conta com vastos conhecimentos em finanças de projetos, capital privado, engenharia, construção, experiência operacional e de manutenção.

A parceria combina o conhecimento e a experiência local da Apan Energy em originação e desenvolvimento de projetos com os conhecimentos da PASH Global em engenharia, construção, operação, financiamento, além de hibridização de sistemas de energia renovável. O parceiro do Reino Unido já opera usinas solares de produção de energia na África e na América Latina.

Articulando sua visão sobre o empreendimento, Akaash Panday, CEO da Apan Energy Services, afirmou: "O mundo está mudando, e nossa empresa deseja fazer parte dessa mudança criativa. A atual luta contra as alterações climáticas é um alerta para agirmos. Nosso empreendimento permite a implementação de segurança energética sustentável por meio de fontes renováveis, resultando em uma mudança de HFOs (óleo combustível pesado) para a neutralidade de carbono para eventualmente se tornar carbono zero líquido. Isso poderia gerar ainda mais oportunidades de emprego, além de estimular o crescimento econômico por meio do investimento estrangeiro direto."

Kofi Owusu-Bempah, CEO e sócio-gerente da PASH Global, afirmou: "A PASH tem o prazer de fazer parceria com a AES para oferecer projetos de energia limpa inovadores que facilitem a transição para emissões líquidas zero. A PASH está comprometida com a diversificação e a sustentabilidade energética em todo o mundo e amplia seus recursos em energias renováveis em todo o Caribe com um parceiro sólido e confiável, como a Apan Energy Services."

Esta iniciativa de joint venture é oportuna. O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, comentou sobre um relatório divulgado recentemente pelo Painel Intergovernamental Sobre Mudanças Climáticas (IPCC) afirmando que é "um alerta para a humanidade".

A Apan Energy Services está determinada a ser um líder global no setor de recursos renováveis. O grupo planeja identificar, financiar, construir e operar projetos de geração de energia. Isso cria empregos diretos/indiretos, via investimento estrangeiro direto (IED), reduz a pegada de carbono e oferece segurança energética sustentável.

