Apartamento decorado no icônico Hotel Glória conta com projeto de Patrícia Anastassiadis e móveis sob medida da Ornare

Sócios da marca ofereceram coquetel de lançamento e receberam importantes nomes da arquitetura carioca

SÃO PAULO, 2 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Ornare, marca internacional de mobiliário de alto padrão sob medida, entra para história do imponente Hotel Glória, no Rio de Janeiro. O empreendimento passa por um retrofit para se apresentar à sociedade carioca como a mais nova opção de residencial de luxo. A empresa foi convidada pela Opportunity Imobiliário e SIG Engenharia para compor quatro ambientes do apartamento decorado do novo Glória Residencial RJ, lançado em novembro.

Para marcar esse momento ímpar, os sócios Murillo e Esther Schattan ofereceram coquetel de lançamento, que reuniu importantes nomes da arquitetura e do design carioca, no espaço do decorado. "Estamos felizes em fazer parte deste momento na história do Rio de Janeiro. Essa recepção foi uma oportunidade de estarmos juntos e celebrarmos esse marco", disse Esther Schattan.

Com obras iniciadas, o Glória Residencial Rio de Janeiro, previsto para ser inaugurado em 2026, tem 266 apartamentos com até quatro suítes e três vagas, além de quatro lojas no térreo. As áreas fitness terão a assinatura da Bodytech. O empreendimento da Opportunity Imobiliário e SIG Engenharia foi idealizado pelos escritórios cariocas Cité Arquitetura e Afonso Kuenerz Arquitetura. O projeto de interiores é assinado por Patrícia Anastassiadis e o paisagismo é do conceituado Burle Marx.

Para aliar os conceitos de sofisticação, modernidade, elegância, nobreza à essência neoclássica do Glória Residencial, Ornare foi convidada para participar deste ousado projeto, com sua marcenaria luxuosa e de alta tecnologia. De acordo com Esther Schattan, quem visitou o decorado, durante o lançamento do empreendimento, pôde prestigiar e conferir de perto que os móveis da cozinha, área de serviço, banheiros e os closets foram todos produzidos pela Ornare.

"É uma honra para nossa empresa fazer parte deste grande ícone carioca. Grandes nomes da arquitetura, decoração e do paisagismo participam e estar perto desse time só confirma o quanto a marca é respeitada e reconhecida no mercado nacional e internacional. Os mobiliários ficaram lindíssimos", disse a empresária.

O espaço oferece uma verdadeira integração entre o passado e o presente, incluindo uma galeria com fotos dos momentos mais marcantes do hotel, filme, maquete fiel do projeto histórico, e apartamento decorado assinado pela arquiteta Patrícia Anastassiadis, profissional que já assinou outras parcerias com a Ornare.

O investimento do novo Glória chega a R$ 400 milhões, sendo R$ 250 milhões no retrofit, R$ 100 milhões no terreno e R$ 50 milhões na decoração De empregos diretos e indiretos, ao longo da obra, são estimados 4.500 postos de trabalho.

História

Inaugurado em 15 de agosto de 1922, o Hotel Glória já nasceu grandioso. O primeiro cinco estrelas a nível nacional foi construído em comemoração ao centenário da Independência do Brasil. O idealizador do Glória foi o arquiteto francês Joseph Gire, também responsável pelo Copacabana Palace. Sua inspiração veio dos balneários europeus da época, trazendo elementos presentes nos grandes hotéis da Riviera Francesa, proporcionando diversas experiências de lazer e comodidade.

Com vista do Parque do Flamengo, do Pão de Açúcar e da Baía de Guanabara, o Hotel Glória foi palco de hospedagem de presidentes, autoridades internacionais, artistas e celebridades que enchiam o ambiente de glamour e sofisticação. Enquanto seus salões assistiram às melhores festas, o local também sediou decisões políticas e grandes eventos que marcaram a história do Rio de Janeiro.

Em 2008, o hotel, que pertencia à família Tapajós, foi adquirido por Eike por R$80 milhões. O empresário começou a reformar o lugar em 2010, mas interrompeu a obra em 2013. Em 2014, o Glória foi comprado por um grupo suíço, que desistiu do negócio dois anos depois. O prédio acabou nas mãos do Mubadala, um fundo de Abu Dhabi, como parte da reestruturação de uma dívida de US$2 bilhões de Eike. Em 2020, foi vendido para o Opportunity.

Sobre a Ornare

Ornare é uma marca internacional de luxo, com mobiliário de alto padrão sob medida. Sua trajetória de sucesso começou em 1986. Logo na sequência, foi inaugurada a primeira fábrica (1989) e o showroom da Alameda Gabriel Monteiro da Silva, em São Paulo (1993). Os projetos da empresa chamam a atenção do mercado com armários, closets, cozinhas, painéis de sistema Wall, Home Theater, móveis e salas de banho. Ornare está sempre em constante expansão. No Brasil, a marca apresenta quinze showrooms: São Paulo - Gabriel Monteiro da Silva, São Paulo - Shopping D&D, Rio de Janeiro – Barra, Rio de janeiro – Leblon, Brasília, Salvador, Belo Horizonte, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, Ribeirão Preto, Manaus, Maceió (em breve), Jaú (interior de São Paulo). Possui forte presença nos Estados Unidos com oito endereços: Nova Iorque Manhattan, Nova Iorque Brooklyn, Miami, Dallas, Los Angeles, Houston, Hamptons e Greenwich. Recentemente, Ornare também inaugurou o seu showroom em Dubai, nos Emirados Árabes. Suas novas coleções são sempre assinadas por reconhecidos arquitetos, designers e decoradores como Ricardo Bello Dias, Patrícia Martinez, Vivian Coser, Patrícia Anastassiadis, Marcelo Rosenbaum, Ruy Ohtake, Guto Índio da Costa, Zanini de Zanine, Arthur Casas, Giangranco Vannuchi, entre outros. A marca também participa de importante feiras Internacionais como Salone del Mobile, em Milão e ICFF em NY, entre outras. Visite o site da marca e faça uma visita virtual por suas unidades e novas coleções: www.ornare.com.br

