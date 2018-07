Aperio LV1 IVD van Leica Biosystems goedgekeurd voor externe bevroren coupes en telepathologie*

Met CE-markering voor in-vitro diagnostiek, alsmede registratie bij Therapeutics Goods Administration (TGA) en Health Canada, kunnen klanten in Europa, Australië, Nieuw-Zeeland en Canada nu gebruik maken van de Aperio LV1 IVD voor diagnostische aflezingen van bevroren coupes en regelmatige FFPE-histologiepreparaten.

"Met deze registraties kunnen onze klanten gebruik maken van de Aperio LV1 IVD voor klinische diagnostiek als onderdeel van hun dagelijkse anatomische en chirurgische pathologieworkflows," aldus Jerome Clavel, General Manager Pathology Imaging bij Leica Biosystems. "Realtime digitale toegang tot preparaten is van essentieel belang voor pathologen om consultaties van externe bevroren coupes en aflezingen van preparaten te bieden vanuit hun kantoor of een andere locatie."

De claims ten aanzien van het klinisch gebruik beschreven in de verstrekte informatie zijn nog niet vrijgegeven of goedgekeurd door de Amerikaanse FDA. Bovendien zijn de producten niet beschikbaar in de Verenigde Staten.

Leica Biosystems (LeicaBiosystems.com) is een wereldleider in workflowoplossingen en -automatisering, waarbij elke stap in de workflow geïntegreerd wordt. Als het enige bedrijf dat de eigen workflow beheerst van biopsie tot diagnose, verkeren wij in de unieke positie om de barrières tussen elk van deze stappen te slechten. Onze missie "Advancing Cancer Diagnostics, Improving Lives" staat centraal in onze bedrijfscultuur. Ons gebruiksvriendelijke en altijd betrouwbare aanbod draagt bij tot een betere workflowefficiëntie en meer diagnostisch vertrouwen. Het bedrijf is actief in meer dan 100 landen en heeft zijn hoofdkantoor in Nussloch, Duitsland.

* Vereist een internetverbinding van ten minste 50 megabit per seconde (Mbps) met behulp van Team Viewer-software (v10) en Aperio LV1 IVD-consolesoftware (v4.0), met één preparaat geplaatst in de tray voor preparaten. Er start een periode van 15 seconden zodra de "Log On" (aanmelding) van Team Viewer is geselecteerd.

**Aperio LV1 IVD is nu beschikbaar in bepaalde Europese landen. Neem contact op met uw Leica Biosystems-vertegenwoordiger voor meer informatie.

