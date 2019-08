APIMEC-SP apresenta seminário de Inovações e Oportunidades no Mercado de Crédito

SÃO PAULO, 6 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- O Seminário Inovações e Oportunidades de Crédito, a ser realizado no dia 28 de agosto de 2018, das 9:00 às 12:30 horas, demonstrará as inovações do mercado de crédito brasileiro, via novas fintechs de crédito.

Serão analisados e discutidos os impactos no mercado financeiro em geral e nas finanças das pessoas físicas e jurídicas, e apresentadas as novas modalidades empresariais de crédito; Sociedade de Crédito Direto (SCD), Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP) e Empresa Simples de Crédito (ESC).

O evento vai abordar os aspectos jurídicos e financeiros, a estrutura de operação, o contexto de funcionamento, as experiências obtidas e a regulamentação das novas fintechs de crédito.

O público alvo abrange tomadores de crédito e investidores em geral (pessoas físicas e jurídicas), e participantes do mercado financeiro e de capitais.

PROGRAMA

Abertura: Lucy Sousa – Presidente da APIMEC-SP / Moderadores: Nilton Belz e Harold Thau

1° Workshop: As novas modalidades societárias no mercado de crédito: Sociedade de Crédito Direto (SCD), Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP) e Empresa Simples de Crédito (ESC) – das 9:00 às 9:40:00 horas

Palestrante: FABIANO DE MELO FERREIRA – Baptista Luz Advogados

2° Workshop: As primeiras experiências, segundo o Banco Central do Brasil (BCB) – das 9:40 às 10:20 horas

Palestrante: OTÁVIO DAMASO – Diretor de Regulação do Banco Central do Brasil (BCB)

3° Workshop: A estrutura de operação, o contexto de funcionamento e os aspectos financeiros e de mercado das novas sociedades de crédito – das 10:20 às 11:50 horas

Palestrantes: MURILO BASSORA – Nexoos e PEDRO MACDOWELL – QI Tech

Bloco de Perguntas e Respostas – das 11:50 às 12:30 horas

Data: 28 de Agosto de 2019

Local: auditório do CIEE-SP (Endereço: Rua Tabapuã 469 – Itaim Bibi – São Paulo – SP)

Inscrições e Programa Completo: www.seminarioempresarial.com.br

Informações e contato: Telefone: (11) 3107.1571

E-mail: contato@seminarioempresarial.com.br / apimecsp@apimecsp.com.br

Credenciamento e Welcome Coffee: a partir das 8:20 horas. Início: 9:00 horas. Término: 12:30 horas.

FONTE APIMEC SP

Related Links

http://www.seminarioempresarial.com.br



SOURCE APIMEC SP