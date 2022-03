APITech anuncia participação no EuMW 2022

LONDRES, 16 de março de 2022 /PRNewswire/ -- A APITech™ (API Technologies Corp.), fornecedor líder de recursos que protegem, impulsionam e processam aplicações críticas de RF e eletrônicas, tem o prazer de anunciar nossa participação no EuMW 2022, em Londres, no Reino Unido. Realizada no ExCeL London Exhibition & Conference Centre de 4 a 6 de abril de 2022, a APITech estará se apresentando no estande 98.

Michael Schwarm, vice-presidente global de vendas e marketing da APITech, disse: "Estamos muito entusiasmados com a oportunidade de encontrar pessoalmente clientes novos e existentes, para entender melhor seus novos e emergentes desafios." A APITech espera apresentar nossas últimas inovações exclusivas para radares AESA, que incluem uma gama de produtos de RF e de micro-ondas, componentes, módulos TR e nossa última geração de sistemas de comunicação óptica.

Outras feiras de que a APITech participará em 2022 incluem a AOC Europe, em Montpellier, França, em maio, o IMS em Denver, em junho e a AOC US em Washington, DC, em outubro.

Para mais informações sobre o programa de feiras comerciais da APITech, acesse: https://info.apitech.com/events

Sobre a APITech

A APITech™ (API Technologies Corp.) é uma desenvolvedora e fabricante inovadora de subsistemas, módulos e componentes de alto desempenho para proteger, impulsionar e processar aplicações críticas de RF e eletrônicas. Pioneira em tecnologia de alta confiabilidade com mais de 70 anos de tradição, os produtos da APITech são utilizados por clientes globais nos setores de defesa, indústria e comércio para aplicações críticas incluindo guerra eletrônica, Radar, C4ISR (comando, controle, comunicações, computadores, inteligência, vigilância e reconhecimento), espaço, defesa antimíssil, aeroespacial comercial, comunicações sem fio, ambientes hostis, médicos, de petróleo e gás.

Contato:

Madeline Lee

APITech

+1 508-251-6486

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/362549/api_technologies_corp__logo.jpg

FONTE API Technologies Corp.

