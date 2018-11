Aplausos de pé para a 7a.Cúpula de Investimentos de Escritórios Familiares Globais de Dubai

O grupo de elite de bilionários, xeques, famílias reais e líderes empresariais de todo o mundo reuniram-se no Four Seasons Resort Jumeirah Beach, sob o alto patrocínio de sua Alteza Xeque Ahmed Al Maktoum. Representando mais de $ 2 trilhões em fortunas de investidores, o grupo se beneficiou das opiniões de 90 renomados palestrantes de todo o mundo com experiência única em áreas-chave, como temas de investimento, dinâmica familiar e objetivos futuros.

"Certamente é uma honra sediar mais uma vez uma cúpula extremamente bem sucedida em Dubai e agradeço o apoio de todos os líderes mundiais que participaram e ajudaram a garantir a realização de um evento de sucesso", disse Anthony Ritossa, presidente do Ritossa Family Office, um negócio familiar de 600 anos que remonta do Império Veneziano na Europa.

"O evento da 7a. Cúpula de Escritórios Familiares Globais de Dubai foi uma conquista de sucesso para Anthony Ritossa e todos que participaram. Não é nenhuma surpresa que o evento é reconhecido como o maior e mais exclusivo encontro de escritórios familiares do mundo inteiro de todos os tempos e é uma honra patrocinar um evento tão ilustre. Como nas últimas cúpulas, muitas famílias importantes de todo o mundo participaram de discussões de alto nível sobre como enriquecer o legado familiar, aumentar e preservar suas riquezas, além de terem compartilhado ideias. Estamos aguardando eventos futuros", disse Mohamed Al Ali, CEO e consultor da Sheikh Ahmed Al Maktoum International Investments Enterprise dos EAU.

"Fiquei muito satisfeito de participar como palestrante e participante da 7a. cúpula de Dubai. Conheci muita gente interessante e fiquei satisfeito por ouvir tantas ideias e pontos de vista. Foi um grande evento", disse sua Alteza Real, Príncipe Michel de Yougoslavi de Mônaco.

"A 7a. Cúpula de Escritórios Familiares Globais, patrocinada pelo Xeque Ahmed Al Maktoum, mostrou outro crescimento bem-sucedido da iniciativa e visão de Anthony de conectar e reunir indivíduos com patrimônio líquido ultraelevado, investidores e escritórios familiares com as últimas tendências de mercado e empresas tecnológicas. Participei das três últimas edições do evento e vi um público, local, qualidade e painéis temáticos notáveis sendo colocados na mesa para discussões abertas. A próxima edição da cúpula certamente também nos impressionará e estamos aguardando-a", disse Faris M. Al Tahtamooni, gerente sênior do International Ventures, gabinete privado do Xeque Saeed Al Maktoum dos EAU.

"Anthony Ritossa elevou o nível novamente e superou as expectativas. Considero uma verdadeira honra fazer parte do Conselho Consultivo da Cúpula de Investimentos de Escritórios Familiares Globais, que se tornou, sem dúvida, o mais prestigiado encontro de escritórios familiares do mundo.

Esta cúpula de Dubai claramente abriu as portas de negócios do Oriente Médio para os escritórios familiares participantes e seus representantes; e o local funcionou como uma vitrine perfeita de Dubai, especialmente para os olhos daqueles que, como eu, nunca tinham estado aqui antes", disse Giuseppe Ambrosio, presidente da Monaco Single & Multi Family Office International Association.

"Esta é a única cúpula global de Dubai em que riqueza e influência combinam forças sinérgicas para catapultar plataformas de comércio inovadoras e riqueza e oportunidades indescritíveis em negócios globais disruptivos do futuro", disse Sheila Barry Driscoll da The Billionaire Foundation.

As cúpulas de Ritossa são simplesmente as melhores conferências de investimentos, com ótimas pessoas, alta qualidade de produção e debates inteligentes, e estamos orgulhosos de ser o principal patrocinador pela terceira vez. Desta vez em Dubai, o debate centrou-se em tendências-chave, uma das quais foi a chegada dos asset backed securities como instrumentos negociáveis que oferecem toda uma gama de estratégias alternativas de investimento", disse Nick Ayton, fundador e CEO da Chainstarter & Family Office Crypto Advisor do Reino Unido.

Como em todas as Cúpulas de Investimentos de Escritórios Familiares de Ritossa, o evento de Dubai teve seu foco em conversas privadas somente com convite entre pares, networking e lideranças de ideias internacionais destinadas a ensinar famílias substanciais com mesmas linhas de pensamento sobre o que procurar e como elas estão investindo. Sessões importantes incluíram: Transição Familiar e Dinastias; Holofotes sobre o Oriente Médio como Líder Mundial; Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina, Ascensão da Criptomoeda, e Impacto, Meio Ambiente, Sociedade e Governança e Sustentabilidade dos Investimentos.

