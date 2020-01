Aplicativo auxilia RH das empresas na avaliação de desempenho dos colaboradores

SÃO PAULO, 22 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A HSD, consultoria com 20 anos na gestão estratégica de RH, lançou um aplicativo para auxiliar no processo de avaliação das contribuições dos colaboradores e monitoramento da cultura organizacional nas empresas, o PSIT, ferramenta que alia os conceitos da psicologia positiva à tecnologia.

O app permite aos próprios profissionais de uma equipe registrarem suas percepções dentro de um leque de dimensões que buscam contribuir para os resultados organizacionais. A plataforma digital ainda fornece dicas que direcionam o indivíduo ao autodesenvolvimento mediante o uso de Inteligência Artificial e algoritmos de People Analytics, utilizando o conceito do feedforward.

"O conceito do PSIT é ser uma plataforma de registro de percepções positivas, anônimas e pessoais. Para manter a fidedignidade da análise é realizado sem a visualização dos resultados individuais por parte da empresa. Ele comunica gaps através da ausência de fatores positivos percebidos e não focando em falhas, e ainda estimula o colaborador a se aprimorar através de um pacote de dicas disponibilizadas", explica a CEO da HSD, Susana Falchi.

Para trazer foco à percepção, há uma pergunta mobilizadora que direciona o olhar para as contribuições do indivíduo. A análise se dá mediante um conceito sistêmico representado pelo Triângulo das Polaridades, que reúne três grandes dimensões: ação, conexão e conhecimento. Estas são abertas em outros cinco fatores previamente definidos que direcionam o mapeamento das percepções positivas observadas na rotina do indivíduo. O score vai de 1 (pequena percepção positiva observada) até 5 (percepção positiva máxima).

A organização também pode utilizar o PSIT de forma semelhante ao profissional, ou seja, conferindo scores via web e colhendo mensagens de feedforward. "Como plataforma de mapeamento, o PSIT traz na sua essência correções de rota que tornam o desenvolvimento do indivíduo mais leve, mais dinâmico e mais maduro", destaca Susana. Além disso, retira da empresa o peso da promoção de programas de desenvolvimento e transfere a responsabilidade pelo autodesenvolvimento ao indivíduo.

Outra característica importante do PSIT é o abandono do conceito de feedback (olhar para o passado) e a adoção dos parâmetros do feedforward (visão de futuro, impulsionando a organização a evoluir constantemente). Para isso, o app trabalha com uma sistemática de dimensionamento de gaps para alta performance, mostrando ao colaborador onde está e como deve fazer para evoluir para o próximo estágio.

O PSIT está disponível na App Store ou Google Store. Mais informações no site www.psith.com.

