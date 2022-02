Aplicativo Trillion alimentado por RA abre teste virtual de joias preciosas

Lançado recentemente na App Store e no Google Play , o aplicativo Trillion permite que os usuários experimentem virtualmente todos os tipos de joias famosas. Basta escolher uma peça de joia na galeria do aplicativo e apontar a câmera do seu celular para uma parte específica do corpo para desfrutar de uma experiência de provador hiper-realista e compartilhá-la com amigos.

O aplicativo Trillion garante um efeito instantâneo que é preciso e fiel. A colocação da joia rastreia perfeitamente as suas características enquanto você se move ou muda o ângulo de câmera. Além disso, o aplicativo Trillion suporta visualização de 360 graus alimentada por técnicas avançadas de modelagem 3D. O modo de visualização de 360 graus mostra com precisão as peças de joias enquanto exibe cada faceta individual e detalhes.

Planejando colaborar com uma ampla gama de marcas de joias e designers no futuro próximo, a equipe do Trillion acredita que sua tecnologia de RA pode ajudar tanto as marcas de joias quanto os apreciadores de joias. Atualmente, as marcas não estão apenas competindo para oferecer os melhores produtos, mas também para oferecer aos clientes uma experiência única e inesquecível. O provador RA oferece uma experiência revitalizada e memorável que também aumenta o engajamento do cliente e a conversão on-line, fortalecendo a fidelidade e reduzindo as devoluções.

"Estamos entusiasmados por fazer parte das contínuas mudanças revolucionárias nos hábitos dos consumidores e do varejo. O aplicativo Trillion foi concebido com a intenção de oferecer aos usuários uma experiência virtual de provador que seja tão realista quanto a experimentação na loja", disse o CTO do aplicativo Trillion Sergey Paskhalov.

Falando em exclusividade, além de provadores virtuais, o aplicativo tem um avatar digital chamado Amelie. Ela é uma modelo virtual que demonstra conjuntos de joias escolhidos a dedo coletados na seção Looks. Em breve, a Amelie poderá mudar não apenas suas joias, mas toda sua roupa, o que significa que Trillion está buscando fazer parceria com marcas de roupas de moda no futuro próximo.

Por último, mas não menos importante, apresentando uma opção de continuar comprando ou adicionando itens de joias à lista de desejos, a Trillion oferece uma experiência completa ao cliente que você pode desfrutar do conforto de sua própria casa ou de qualquer outra parte do mundo.

Para mais informações, acesse osite oficialdo Trillion .

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=iy_qIG3byOY

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1735463/Trillion_customer_experience.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1735465/Trillion_Logo.jpg

FONTE Trillion

