Aplicativos para games pontuam alto na AppGallery durante a campanha Global Game Fest

Além de gerar quase um bilhão em alcance de RP global para parceiros, o Game Fest gerou mais de 600 milhões de impressões digitais para os títulos e um aumento de 90% em downloads médios diários. Demonstrando o poder do público abrangente da AppGallery, os resultados mostraram um aumento no número total de downloads diários durante a campanha e no período de 6 semanas após a campanha, em comparação com os números pré-campanha.

Asphalt 9 (da Gameloft): no México, o Asphalt 9 aumentou em 93% os downloads totais durante a campanha, com downloads diários aumentando 137% após a campanha, em comparação com os dados pré-campanha.

no México, o Asphalt 9 aumentou em 93% os downloads totais durante a campanha, com downloads diários aumentando 137% após a campanha, em comparação com os dados pré-campanha. State of Survival (da KingsGroup Holdings): na França, o State of Survival teve um aumento de 383% em total de downloads durante o Game Fest, com aumento de 155% no número de downloads diários após a campanha, em comparação com os números pré-campanha.

na França, o State of Survival teve um aumento de 383% em total de downloads durante o Game Fest, com aumento de 155% no número de downloads diários após a campanha, em comparação com os números pré-campanha. Standoff 2 (da Axlebolt): na Itália, o Standoff 2 teve um aumento de 141% no total de downloads durante a campanha, permanecendo 15% acima após a campanha, em comparação com os números pré-campanha.

na Itália, o Standoff 2 teve um aumento de 141% no total de downloads durante a campanha, permanecendo 15% acima após a campanha, em comparação com os números pré-campanha. Summoners War (da Com2us): nas Filipinas, o Summoners War teve um aumento de 171% nos downloads totais durante a campanha e um aumento de 9% nos downloads diários após a campanha, em comparação com os níveis pré-campanha.

nas Filipinas, o Summoners War teve um aumento de 171% nos downloads totais durante a campanha e um aumento de 9% nos downloads diários após a campanha, em comparação com os níveis pré-campanha. Pascal's Wager (da Giant Network): na Rússia, Pascal's Wager teve um aumento de 340% no total de downloads durante a campanha, com um aumento de 92% nos downloads diários após a campanha, em comparação com os dados pré-campanha.

O lançamento do Game Fest demonstrou o compromisso da AppGallery com o sucesso de seus parceiros e reforçou sua posição como uma plataforma que oferece suporte inabalável e completo aos desenvolvedores. Esse suporte inclui oferecer serviços técnicos, de desenvolvimento de negócios e de crescimento de mercado de grande alcance e adaptados localmente para ajudar a maximizar seu sucesso na plataforma.

Ilya Fedotov, diretora de Parcerias Globais e Comunicação de Ecodesenvolvimento, na Huawei CBG, acrescentou: "A AppGallery busca ser o mercado definitivo de aplicativos para oferecer mais opções aos consumidores e disponibilizar a tecnologia inovadora que os desenvolvedores precisam para imaginar novas possibilidades. Incentivados pelos resultados extremamente positivos do Game Fest, continuaremos a trabalhar com os desenvolvedores para lhes oferecer novas e criativas formas de promover seus jogos, bem como permitir que os clientes da Huawei tenham mais maneiras de jogar do que nunca."

Sobre a AppGallery - Um dos três principais mercados de aplicativos do mundo

Como um dos três principais mercados mundiais de aplicativos, a AppGallery oferece uma ampla variedade de aplicativos globais e locais em 18 categorias, incluindo navegação e transportes, notícias, mídia social e muito mais. A AppGallery está disponível em mais de 170 países e regiões e conta com 550 milhões de usuários ativos mensais no mundo todo. A Huawei fez parceria com 4,5 milhões de desenvolvedores em todo o mundo, e a distribuição global de aplicativos da AppGallery atingiu 384,4 bilhões até o final do ano de 2020.

Para mais informações, baixe o eBook do Game Fest: https://appg.al/gamefest_ebook

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1589762/GameFest.jpg

FONTE AppGallery, Huawei

SOURCE AppGallery, Huawei