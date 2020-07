Apollo Proton Cancer Centre recebe prestigioso credenciamento da JCI

O presidente do conselho do Apollo Hospitals, Dr. Prathap C Reddy, disse: "A crescente prevalência do câncer na Índia, com a falta de centros de oncologia, nos levou a trazer as mais avançadas tecnologias em tratamento de câncer, resultando no primeiro Centro de Terapia de Prótons no Sul da Ásia e Oriente Médio. Os 10 principais especialistas em tratamento de câncer estão trabalhando conosco, equipados com tecnologia médica avançada ultramoderna, para assegurar que nossa instituição seja um centro de terapia de prótons de classe mundial. Nos orgulha o fato de o APCC ser reconhecido, agora, por seus padrões de qualidade, o que fortalece ainda mais nossa vontade de continuar elevando o nível em oncologia".

A presidente e presidente-executiva da JCI, Paula Wilson, disse: "A Joint Commission International (JCI) louva o APCC por seu compromisso de corresponder aos padrões internacionais de qualidade e segurança do paciente, ao receber o credenciamento da JCI durante a pandemia global. Essa realização foi possível por se utilizar o processo de avaliação virtual, em que as avaliações são feitas através do uso de tecnologia".

A vice-presidente do conselho do Apollo Hospitals, Preetha Reddy, disse: "O APCC foi bem-sucedido no propósito de disponibilizar a radioterapia mais avançada do mundo a uma grande população. O primeiro Centro de Terapia de Prótons a receber o credenciamento da JCI de padrão-ouro no Sul da Ásia e Oriente Médio estabeleceu um marco, apesar dos desafios resultantes da pandemia, o que realça o compromisso do APCC com a qualidade e com o tratamento avançado dos pacientes".

Em seu primeiro ano de operação, o APCC já realizou mais de 200 procedimentos de prótons e mais de 750 cirurgias em pacientes de todo o mundo. Grupos multidisciplinares de controle da doença e planos personalizados de tratamento específico de órgãos asseguram que os pacientes se sintam seguros, confortáveis e recebam o que há de melhor em cuidados oncológicos personalizados durante o tratamento do câncer.

Sobre o Apollo Proton Cancer Centre

Um marco de excelência, o APCC é o primeiro centro da Índia a empregar a Terapia de Prótons. É uma unidade de tratamento inteiramente integrada, que oferece tratamentos cirúrgicos, médicos e de radiação na área de oncologia.

https://proton.apollohospitals.com/

Contato:

Saurabh Bose

[email protected]

+91(0)402-360-7777

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1200114/Apollo_Proton_Cancer_Centre_Logo.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1200113/APCC_Team.jpg

FONTE Apollo Proton Cancer Centre

SOURCE Apollo Proton Cancer Centre