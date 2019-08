Apomeds- eine brandneue medizinische Vermittlungsplattform mit KILLER-Preisen!

Apomedical Ltd. lancierte eine neue Webseite und bringt rezeptpflichtige Medikamente, diskret und direkt zu Ihnen nach Hause und das zu Preisen, die jeglicher Konkurrenz trotzen.

BERLIN, 27. August 2019 /PRNewswire/ -- Apomedical Ltd. startete eine brandneue Ärzte und Apotheken Plattform im August 2019. Die Webseite Apomeds.com besticht mit einem einfachen und raschen Bestellprozess und unschlagbaren Preisen, die jede andere Vermittlungsplattform in den Schatten stellt.

Apomeds.com ist eine online Arztpraxis bei der mehrsprachige EU-lizenzierte Ärzte, Patienten online behandeln. Die in Großbritannien regulierte Plattform bietet Behandlungen in den Kategorien, Männergesundheit (Erektile Dysfunktion, Haarausfall), Frauengesundheit (Antibabypillen), Sexualgesundheit und vielen weiteren eher peinlichen Themen, die behandlungsbedürftig sind und Aufmerksamkeit brauchen und trotzdem viele Patienten nicht in die Arztpraxis bringt, einfach aus Scheu und Scham vor der Thematik.

Patienten profitieren von der 24/7 Verfügbarkeit, ausschließlich Original Medikamenten, gesendet von registrierten Versandapotheken, einem schnellen und diskreten Versand und vor allem unschlagbaren niedrigen Preisen.

Der Bestellprozess funktioniert in drei einfachen Schritten. Sie wählen das Medikament oder Behandlung die Sie bestellen möchten, füllen einen medizinischen Fragebogen online aus und erhalten das Medikament und Rezept direkt nach Hause geliefert. Apomeds ist sehr stolz darauf, einer der billigsten in diesem Bereich zu sein. Alle Preise verstehen sich inklusive Versand und Rezeptausstellung. Der Preis auf der Webseite ist der Endpreis, es gibt keine versteckten Gebühren extra Kosten. Das was Sie sehen, ist auch das was Sie bezahlen.

Die Plattform wird von der "Medicines and Healthcare products Regulatory Agency" in Großbritannien reguliert und arbeitet ausschließlich mit registrierten Versandapotheken zusammen. Das bedeutet Sie können sicher sein, nur Original und Qualitäts- Medikamente geschickt zu bekommen. Ihre Daten und persönlichen Informationen sind verschlüsselt, gesichert und werden mit absoluter Diskretion behandelt.

Apomeds Herangehensweise an diese doch sensiblen Themen ist erfrischend und jung. Das ist wichtig, vor allem wenn man weiß, dass nur 30% der Männer mit Problemen im Herrenbereich sich auch tatsächlich behandeln lassen, sagt Doktor Octavius Remus, einer der leitenden Ärzte von Apomeds.

Die Plattform ist eine Möglichkeit diesen Männern und Patienten im Allgemeinen, die Behandlung zu geben die Ihnen zusteht, diskret, anonym und zu leistbaren Preisen.

Apomeds.com/de ist Besitz und wird betrieben von Apomedical Ltd. Firmennummer 11622278, London, Great portland Street, Bentninck House, 3-8 Bolsover Street, London, W1W 6AB, Großbritannien.

Kontakt: Apomedical Ltd.

Tel: +44-207-339-3015

E-Mail: support@apomeds.com

