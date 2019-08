Apomeds - une toute nouvelle plateforme de médiation médicale lancée par Apomedical Ltd.

Apomeds livre des médicaments sur ordonnance discrètement et directement à ses clients à des prix qui défient toute concurrence

LONDRES, 27 août 2019 /PRNewswire/ -- Apomedical Ltd. a lancé son tout nouveau portail de médiation médicale en août 2019. Le site web Apomeds.com se démarque des autres avec un processus de commande simple et rapide et des médicaments sur ordonnance à des prix imbattables.

Apomeds.com est un cabinet médical où des médecins multilingues agréés par l'UE traitent leurs patients en ligne. Cette plateforme réglementée par le Royaume-Uni offre des traitements dans les domaines de la santé masculine (impuissance, chute de cheveux), de la santé féminine (contraception), des maladies sexuellement transmissibles et de nombreux autres traitements embarrassants qui méritent une attention particulière, mais pour lesquels beaucoup de patients n'osent pas consulter leur médecin.

Les patients bénéficient d'une disponibilité 24 h/24, 7 j/7, de médicaments authentiques envoyés par des pharmacies de vente par correspondance agréées, d'une livraison rapide et discrète, et par-dessus tout, de prix imbattables.

Le processus de commande se déroule en trois étapes. Choisissez simplement le médicament ou le traitement que vous souhaitez commander, remplissez un rapide questionnaire médical en ligne, et recevez le médicament et l'ordonnance directement chez vous. Apomeds est fier d'être l'un des sites les moins chers dans ce domaine. Tous les prix incluent l'ordonnance et l'expédition. Le prix indiqué sur le site web est le prix que vous payez, et il n'y a pas de frais cachés ni de coûts supplémentaires.

Le portail est agréé par l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé du Royaume-Uni et travaille exclusivement avec des pharmacies de vente par correspondance agréées pour fournir des médicaments authentiques et de qualité. Toutes les données et les informations personnelles sont sécurisées et les commandes sont traitées en toute discrétion.

L'approche d'Apomeds sur ces sujets sensibles est jeune et rafraîchissante. Tout particulièrement parce que l'entreprise sait que seuls 30 % des hommes ayant des problèmes de santé masculine cherchent à obtenir un traitement, d'après le Dr Octavian Remus, l'un des médecins en charge d'Apomeds. La plateforme est une façon d'aider ces hommes à obtenir des traitements de qualité et abordables de manière complètement anonyme, et d'offrir aux hommes et aux patients de manière générale la possibilité de consulter un médecin et de commander des médicaments en ligne.

Apomeds.com est détenue et exploitée par Apomedical Ltd, numéro d'immatriculation 11622278, LONDRES, dont le siège se trouve à Great Portland Street, Bentinck House, 3-8 Bolsover Street, Londres, Royaume-Uni, W1W6AB.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/963760/Apomeds_Logo.jpg

Contact : Apomedical Ltd.

Tél. : +44-207-339-3015

Courriel : support@apomeds.com

SOURCE Apomedical Ltd