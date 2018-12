Após a expansão bem-sucedida nos EUA, o CEO da Alter Domus, Laurent Vanderweyen, pede demissão

LUXEMBURGO, 10 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Alter Domus, uma prestadora totalmente integrada de serviços de fundos e corporativos, anunciou hoje que seu executivo chefe Laurent Vanderweyen deixou a empresa, em busca de novas oportunidades. Aidan Connolly, executivo chefe de finanças, assumiu a função de executivo chefe interino do Grupo Alter Domus de 5 de dezembro de 2018 até que um sucessor permanente seja nomeado. Laurent dará assistência em uma transição ordenada de suas responsabilidades durante os próximos meses.

Laurent Vanderweyen se uniu à Alter Domus em janeiro de 2012 e foi nomeado como executivo chefe do Grupo em junho de 2013. Durante seus anos como CEO, a Alter Domus cresceu de cerca de 600 funcionários para mais de 2.000 atualmente, em 40 locais em todo o mundo, gerenciando mais da metade de um trilhão de dólares de ativos dos clientes. Ele supervisionou diversos desenvolvimentos importantes, em especial a aquisição da Cortland Capital Market Services, que acelera a estratégia de crescimento da Alter Domus no mercado dos Estados Unidos e consolida sua posição como uma das provedoras líderes de serviços financeiros globais.

Dominique Robyns, presidente do conselho de supervisão da Alter Domus, disse: "Laurent trabalhou incansavelmente para transformar a Alter Domus de uma empresa familiar na atual provedora líder internacional de serviços financeiros. A Alter Domus vem alcançando mais de 25% de crescimento da receita nos últimos anos, enquanto desenvolve uma oferta de serviços globais integrada e líder do mercado para melhor servir nossos clientes. Agradeço sinceramente ao Laurent pelo sucesso que ele ajudou a trazer para o grupo e, em nome do conselho de supervisão, do conselho executivo do Grupo e dos funcionários da Alter Domus, gostaria de desejar-lhe tudo de melhor para o futuro. O conselho de supervisão e eu estamos ansiosos pra trabalharmos com Aidan, que traz grande experiência na liderança de empresas de classe mundial, incluindo como executivo chefe de finanças da Worldpay, a quinta maior processadora de pagamentos em todo o mundo, e cujos muitos anos de liderança sênior serão chave na medida em que a Alter Domus desenvolve sua estratégia de crescimento global".

Sobre a Alter Domus

A Alter Domus é uma prestadora de serviços de fundos e corporativos totalmente integrada, dedicada a empresas internacionais de participações privadas e infraestrutura, empresas imobiliárias, gestoras de dívidas privadas, multinacionais, emissores de mercados de capital e clientes privados. Nossa abordagem verticalmente integrada oferece soluções de administração personalizadas em toda a cadeia de valor das estruturas de investimento, desde o nível do fundo até os veículos para fins especiais locais.

Fundada no Luxemburgo em 2003, a Alter Domus expandiu continuamente a sua oferta de serviços globais e hoje conta com 40 escritórios e balcões de negociação em cinco continentes. Essa rede internacional permite que os clientes se beneficiem globalmente da experiência de mais de 2.000 profissionais experientes que atuam na administração de fundos, secretariado corporativo, contabilidade, consolidação, conformidade fiscal e legal, serviços de depositário e serviços de administração de dívidas.

A Alter Domus tem mais de US$ 505 bilhões sob gestão e tem orgulho de servir 17 das 20 maiores empresas de participações privadas, 15 das 20 maiores empresas imobiliárias e 17 das 20 maiores empresas de gestão de dívidas privadas de todo o mundo. Nos últimos anos, a Alter Domus vem alcançando 25% de crescimento na receita enquanto desenvolve uma oferta de serviços globais integrada e líder do mercado.

