Após sucesso da primeira edição, Manuela Xavier traz quatro livros em seu novo curso de Leitura Dirigida

Além dele, Manuela irá ler e analisar as obras Mulheres, Raça e Classe, da americana Angela Davis; Problemas de gênero, de Judith Butler e Calibã e a Bruxa, da italiana Silvia Federici.

Com o nome de Alcateia Feminista – um (per)curso literário para mulheres, o curso tem um objetivo bastante similar ao primeiro: promover o empoderamento feminino. Para isso, Manuela produz e indica uma série de conteúdos diferenciados como músicas para embalar as leituras, vídeos que aprofundam o que foi lido em cada capítulo e exercícios terapêuticos. Para mais informações sobre o curso, acesse: https://bit.ly/2Wup8mh

"O objetivo é, ao longo dos encontros, fazer com que as mulheres entendam seu poder e se unam no caminho da independência e do despertar feminino. Hoje, tenho no Instagram 211 mil mulheres que têm esse objetivo em comum. Queremos, através dos cursos, promover a união e fazer com que elas fiquem ainda mais fortes", explica Manuela Xavier.

