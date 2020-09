Após sucesso de suas unidades, franquia de Lavanderias eLav amplia expansão por todo Brasil

A eLav Lavanderia atua em um dos segmentos de serviços com maior crescimento no país. Com um modelo de negócio de baixo investimento, a franquia possibilita lucros a partir de R$ 8 mil reais ao mês e oferece ao franqueado uma estrutura de gestão de sucesso.

Sobre a empresa:

A eLav Lavanderia surgiu em 2015 no município de Varginha em Minas Gerais. Com o crescimento instantâneo da franquia e o modelo de negócio que atende a nova tendência de consumo dos brasileiros, a eLav expandiu seu modelo de atuação abrindo espaço para novos empreendedores compartilharem do sucesso desse ramo. Seu grande diferencial, além do atendimento e pacotes personalizados, é o formato sustentável do serviço, que garante uma economia de água e a eficiência na limpeza, gerando mais economia para os clientes e lucratividade para o franqueado.

Atendimento e Serviços:

A parceria de abertura da unidade em pontos estratégicos nas regiões com foco no público alvo, garante melhor abrangência na atuação. Pacotes de serviços que atendem desde pequenas lavagens até fidelização a longo prazo.

Plano Familiar, Plano Executivo, Plano Empresarial, Peça Avulsa, Por Kilo e Plano Passadoria.

Vai possibilitar o franqueado atender desde a dona de casa com lavagens esporádicas à empresas com demandas recorrentes e planos a longo prazo.

Os benefícios da franquia:

A franquia oferece serviços adicionais que destacam a eLav das demais concorrentes. Baixo investimento com retorno a curto prazo. Modelo de negócio que permite ao franqueado chegar ao ponto de equilíbrio já nos primeiros meses, gerando segurança no investimento, sistema de gestão gratuito, academia de treinamento online, onde o franqueado tem acesso a todo momento todo material necessário para ter sucesso na sua unidade. Protocolos e treinamentos completos, campanhas de marketing estratégicos e todo suporte da franqueadora.

Ramo: Lavanderias

Segmento: Limpeza e Conservação

Investimento: R$ 49 mil reais

Prazo de retorno: 12 meses

www.elavlavanderia.com.br

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1295216/Foto_ReleaseElavLavanderia.jpg

FONTE eLav Lavanderia

Related Links

https://www.elavlavanderia.com.br



SOURCE eLav Lavanderia