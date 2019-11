Appel à agir pour sauver le récif : Fabien Cousteau se rend à Cairns pour Seiko

SYDNEY, Australie, 13 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Seiko a appelé à sortir de l'apathie face au changement climatique. L'horloger japonais a invité à Cairns le défenseur de l'environnement et réalisateur de documentaires, Fabien Cousteau, à titre d'ambassadeur de la marque pour la montre de plongée Prospex de Seiko et de défenseur des océans du monde. Fabien Cousteau est le premier petit-fils de Jacques Cousteau, cinéaste et scientifique légendaire qui a fait figure de pionnier en matière de conservation marine et a reçu le prix international des Nations Unies pour l'environnement en 1977. Parmi ses nombreuses réalisations, le jeune Cousteau a passé 31 jours sous l'eau du 1er juin au 2 juillet 2014 à filmer et rassembler des données scientifiques en hommage à son grand-père. In a ainsi établi le record de la plus longue période passée sous l'eau pour une équipe de tournage, surpassant le record de 30 jours établi en 1963 par son grand-père. En 2016, il a fondé son centre de formation océanographique, le Fabien Cousteau Ocean Learning Center, afin de contribuer à créer un changement positif pour le bien de la planète.

Une partie des ventes globales de la collection Prospex « Save the Ocean » est reversée par Seiko au centre de formation océanographique de Fabien Cousteau.

Le mercredi 13 novembre, Fabien Cousteau s'est rendu à l'île Fitzroy pour y faire de la plongée et visiter le centre de réadaptation des tortues de l'île.

« Je suis incroyablement fier de perpétuer l'héritage familial et de soutenir le travail accompli par Seiko pour préserver la faune qui dépend d'un environnement océanique sain », a déclaré Fabien Cousteau.

Le mardi 12 novembre, Yukiaki Suganuma, directeur général de Seiko Australie et Fabien Cousteau se sont exprimé lors d'une conférence de presse à l'hôtel Cairns Riley Crystalbrook, animée par la présentatrice de la télévision australienne, Laura Csortan.

« Fabien nous exhorte tous à porter un autre regard sur le monde marin », a déclaré Yukiaki Suganuma, « et Seiko est fière de le soutenir dans ses efforts pour sensibiliser le monde à l'importance de la santé des mers. »

« Tout au long de l'histoire, les personnes qui ont changé le monde ont été des personnes qui ont su sortir des schémas établis et agir », a poursuivi Yukiaki Suganuma. « Le travail de Fabien cadre parfaitement avec la propre quête de Seiko, l'un des rares fabricants de montres totalement intégrés au monde, ainsi qu'avec notre forte volonté de contribuer à rétablir la santé de la planète pour les générations à venir. »

