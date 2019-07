Appel à intérêt : le Wuzhen Theatre Festival's Outdoor Carnival 2019 recrute des créateurs dans toutes les formes d'art pour son événement en octobre

WUZHEN, Chine, 3 juillet 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Wuzhen invite des candidats à travers le monde à proposer des œuvres créatives pour le Wuzhen Theatre Festival Outdoor Carnival 2019, qui se tiendra à Wuzhen (Chine). Cette année, le festival aura pour thème « Émerger », représenté de manière stylistique comme un bond brave et courageux vers l'avant en plus d'une vague d'inspiration et de créativité.

Toutes les formes d'art esthétiquement intéressantes seront acceptées pour le Festival, notamment :

Musique et danse traditionnelles

Art dramatique contemporain

Film et multimédia

Science et technologie

Photographie

Art d'installation

Musique

Danse contemporaine, et

Créativité transfrontière

En à peine sept ans, le Wuzhen Theatre Festival, avec sa culture hautement inclusive et son ouverture sur toutes les formes d'expression, s'est forgé comme réputation d'être l'un des plus importants événements au monde pour la représentation des arts dramatiques chez les professionnels du théâtre dans le monde.

Pendant les sept années qui ont suivi le premier WTF en 2013, ont eu lieu plus de 9 000 représentations à l'extérieur, qui ont accueilli des millions d'amateurs de théâtre, réalisant ainsi l'objectif de créer un espace de représentation immersif zéro distance à Wuzhen.

Le Wuzhen Theatre Festival's Outdoor Carnival est le cadre de milliers de magnifiques représentations présentées par des centaines de groupes des arts du spectacle. Sur des scènes conçues spécialement, les acteurs se produisent dans des maisons en bois, dans les rues et sur des bateaux à rames, le tout à proximité immédiate de leur public pour offrir une expérience immersive. L'organisateur et les artistes, qui interprètent leur rôle librement, travaillent ensemble pour faire tomber les barrières souvent imposées à l'art du spectacle, alliant culture populaire diverse et art contemporain dans un espace défini.

Outre la liberté qui est donnée aux artistes de sortir de leur cadre habituel, le Wuzhen Theatre Festival est également le lieu idéal pour que les groupes artistiques du monde entier entament leur voyage artistique, leur offrant la possibilité d'accéder à des lieux de représentation plus grands.

Avec des milliers d'années d'accumulation historique et culturelle, le style architectural unique de Wuzhen, conjugué à la culture classique chinoise, crée une atmosphère culturelle unique pour le festival.

Pour Constantin Chiriac, président du Sibiu International Theatre Festival et acteur principal dans En attendant Godot : « Les plus grands festivals de théâtre ne se déroulent pas toujours dans les plus grandes villes du monde. Comme Édimbourg, Avignon et Sibiu, Wuzhen a son propre style historique et culturel unique, et c'est ça le plus important. »

S'agissant des infrastructures d'appui, le Wuzhen Theatre Festival a un accès exclusif à une concentration de lieux de représentation. Le public peut passer d'un lieu à un autre en quelques minutes, si bien qu'il ne perd rien de son enthousiasme et de son engagement pendant les entractes et entre les représentations. La ville offre également aux artistes et au public tout ce dont les participants ont besoin pendant leur séjour à Wuzhen, comme des hôtels, des restaurants et des boutiques, pour garantir que cet événement artistique soit inoubliable.

Le Wuzhen Theatre Festival's Outdoor Carnival entend intégrer différentes cultures et répondre à la vision personnelle des amateurs de théâtre dans un espace concentré conçu pour offrir une inspiration artistique et créative. L'Outdoor Carnival lève le rideau et ouvre la porte du théâtre pour accueillir toutes les formes d'art du spectacle comme la danse, la musique, l'art moderne et la créativité transfrontière, en accueillant les amateurs d'art de tous horizons.

Inscription :

Site Internet officiel : www.wuzhenfestival.com

Contactez-nous :

Bureau du comité d'organisation du Wuzhen Theatre Festival, tél. : +86 (0)573-88732588

Adresse électronique : carnival@wuzhenfestival.com

