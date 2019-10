Appel de la Chine pour une collaboration internationale en matière de développement urbain innovant

Durant son discours d'ouverture, Chang Gui, le vice-gouverneur exécutif de la province du Shaanxi, a déclaré que l'objectif du développement urbain était désormais passé « de la vitesse à la qualité ». Alors que Xixian New Area explore des approches innovantes en matière d'urbanisme, de technologie de la construction, de protection de l'environnement, de préservation du patrimoine culturel et d'intégration des zones urbaines et rurales afin de mettre au point un nouveau modèle d'urbanisation, le forum constitue une plate-forme permettant aux partenaires mondiaux de découvrir de nouvelles opportunités en matière d'innovation et de développement urbains.

Nouveau quartier de Xi'an dans la province du Shaanxi et pôle majeur de l'essor économique du Grand Xi'an, Xixian New Area est devenu un modèle de développement urbain innovant à grande échelle grâce à de nouvelles technologies telles que les chaînes d'approvisionnement en chaleur géothermique à profondeur moyenne sans charbon. En mettant l'accent sur la fabrication avancée, l'information électronique, l'aviation, la recherche et le développement scientifiques, le tourisme culturel et l'incubation de sièges sociaux, la région a aidé les industries émergentes à se rassembler sur les plates-formes les plus ouvertes et les plus innovantes telles que la zone de libre-échange, la ville haute technologie et le pôle de connexion vers la Chine occidentale en matière d'innovation, ainsi que le parc d'innovation sino-russe.

L'IUDM 2019 met l'accent sur la collaboration mondiale en s'intéressant à l'urbanisme, la construction et la préservation, ainsi que le développement durable. Les forums, expositions, visites et événements auront notamment pour thématique le développement urbain durable dans les pays nordiques et le développement de l'innovation dans une nouvelle région du pays.

Finn E Kydland, économiste norvégien et lauréat du prix Nobel, a déclaré lors du forum que, d'un point de vue économique, le capital et la main-d'œuvre généreraient des produits et des services, tandis que le processus le plus important lors de la production est le développement technologique, qui nécessite des innovations en matière de technologie, de méthodes de production et d'intelligence artificielle. En outre, il estime que le développement financier est essentiel, en particulier pour les start-ups et les petites entreprises, à une l'économie plus durable.

Shi Yulong, le directeur du China Urban and Small Town Reform and Development Center, a déclaré lors du forum que les pratiques de développement urbain innovant au sein de Xixian New Area pourraient servir de modèle dans les régions intérieures, en particulier les régions occidentales de Chine. Le système de recrutement de talents dans les établissements universitaires, les universités et les organisations professionnelles, ainsi que la mise en place de plateformes d'incubation pour le développement innovant, ont donné naissance à un écosystème de commercialisation des produits, comprenant la production, les études, la recherche et les investissements.

Pour faire face aux défis du développement régional, les forums ont aidé les villes à mettre en œuvre de nouveaux concepts et à créer un consensus entre la Chine et d'autres pays afin qu'ils partagent leurs connaissances et contribuent au développement urbain mondial.

À propos de Xixian New Area

La Xixian New Area est la première nouvelle zone nationale basée sur le thème d'un mode de développement urbain innovant. Le projet tourne autour d'une planification urbaine innovante et d'une intégration ville-industrie qui tient compte des priorités écologiques. L'objectif est de créer une ville moderne, durable et plus écologique offrant une meilleure qualité de vie et un meilleur environnement pour les entreprises.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1010922/Xixian_New_Area.jpg

