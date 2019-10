Appen annonce un code éthique encadrant ses collaborateurs externes pour construire une meilleure intelligence artificielle

L'initiative promeut l'équité salariale, l'inclusion et le bien-être de ses collaborateurs externes dans le monde entier ; Appen rejoint la Global Impact Sourcing Coalition (GISC)

SYDNEY, 24 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Appen Limited, principal fournisseur des ensembles de données de haute qualité utilisés par les entreprises et les gouvernements pour entrainer rapidement et à grande échelle les systèmes d'intelligence artificielle, a dévoilé aujourd'hui son Crowd Code of Ethics, un code éthique relatif à ses collaborateurs externes. Cette initiative reflète l'importance que la société accorde au bien-être de sa base de collaborateurs dans la création des données sur lesquelles s'appuient les systèmes et les applications d'intelligence artificielle de plus en plus utilisés et indispensables dans la vie quotidienne des gens à travers le monde. En outre, elle formalise les meilleures pratiques développées par Appen au cours des dernières années pour soutenir et promouvoir le bien-être de ses collaborateurs. Appen est également fière d'être devenue membre de la Global Impact Sourcing Coalition (GISC), un réseau mondial d'entreprises créant des emplois pour les plus démunis.

« L'industrie de l'intelligence artificielle dépend des personnes qui collectent et annotent les données », a déclaré Mark Brayan, PDG d'Appen. « C'est grâce à ces personnes qu'il est possible de développer des solutions basées sur l'apprentissage automatique et nous formalisons aujourd'hui notre engagement en faveur de leur bien-être. Nous pensons que nos clients doivent savoir que leurs partenaires traitent leurs collaborateurs externes de manière éthique. »

Le code éthique encadrant la base de collaborateurs externes d'Appen comprend six principes :

Équité salariale

Notre objectif est de payer nos collaborateurs au-dessus du salaire minimum dans tous les marchés du monde où nous opérons.

Inclusion

Une culture diversifiée et inclusive est essentielle à notre mission d'aider à construire une meilleure intelligence artificielle. Nous collaborons avec des personnes de tous profils et de tous horizons.

Voix des collaborateurs

Appen accorde de l'importance à la voix de ses collaborateurs et s'appuie sur leurs commentaires pour s'améliorer en permanence.

Vie privée et confidentialité

Toutes les informations recueillies sur les collaborateurs sont uniquement demandées aux fins du projet. Appen prend les précautions nécessaires pour protéger ces informations et ne divulgue pas de données personnelles à des tiers sans consentement.

Communication

Nous croyons en des lignes de communication utiles, transparentes et réactives avec notre base de collaborateurs.

Bien-être

Appen s'efforce de favoriser le bien-être, l'esprit communautaire et la création de liens grâce à des forums en ligne et des meilleures pratiques.

Une équipe d'Appen dédiée au bon traitement des collaborateurs (Crowd Care) s'occupera de leur bien-être en veillant à ce que la société respecte le code éthique relatif aux collaborateurs externes et informera les clients sur ses avantages.

« Notre code éthique relatif aux collaborateurs externes est important pour garantir que nos collaborateurs soient traités de manière équitable partout dans le monde », a déclaré Kerri Reynolds, directrice générale adjointe d'Appen en charge de l'externalisation et des ressources humaines. « Le code éthique reflète les valeurs de notre société et témoigne de notre engagement en faveur du bien-être de nos collaborateurs externes. »

Sebastian Kohlmeier, de l'Institut Allen pour l'intelligence artificielle (AI2), a ajouté : « Nous soutenons Appen dans ses efforts pour développer un code éthique encadrant ses collaborateurs externes. Il s'agit selon nous d'un enjeu essentiel à la prospérité des collaborateurs externes et de l'industrie et cette initiative vient compléter les directives que nous avons publiées plus tôt dans l'année concernant la tarification éthique et les meilleures pratiques. » L'Institut Allen pour l'intelligence artificielle a été fondé en 2014 par le cofondateur de Microsoft, Paul Allen, afin de mener des recherches et des travaux scientifiques sur l'intelligence artificielle au service du bien commun.

Appen rejoint la Global Impact Sourcing Coalition pour contribuer à des chaînes d'approvisionnement plus inclusives

En plus de lancer son code éthique relatif aux collaborateurs externes, Appen est désormais membre de la Global Impact Sourcing Coalition, une organisation dont la mission est de « créer des chaînes d'approvisionnement mondiales plus inclusives en faisant progresser l'adoption à grande échelle de l'externalisation socialement responsable (Impact Sourcing) ». La concordance entre le code éthique d'Appen et la mission de la GISC augure un partenariat solide dans l'effort visant à fournir des perspectives d'emploi à des gens du monde entier.

À propos d'Appen

Appen collecte et annote des contenus visuels, textuels, oraux, audio et vidéo utilisés pour construire et améliorer en permanence les systèmes d'intelligence artificielle les plus innovants au monde. Avec une expertise couvrant plus de 180 langues, une base mondiale de plus d'un million de collaborateurs externes qualifiés et la plateforme d'annotation de données assistée par intelligence artificielle la plus avancée du secteur, les solutions Appen offrent la qualité, la sécurité et la rapidité dont ont besoin les leaders des technologies, de l'automobile, des services financiers, du commerce de détail et de la fabrication, ainsi que les gouvernements partout dans le monde. Fondée en 1996, Appen compte des clients et des bureaux dans le monde entier.

