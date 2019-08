Appen dévoile les améliorations apportées aux fonctionnalités de sa solution de données d'apprentissage pour accélérer les initiatives des clients en matière d'intelligence artificielle

L'homme et la technologie travaillent de concert pour obtenir de meilleurs résultats en matière d'intelligence artificielle

SYDNEY, 21 août 2019 /PRNewswire/ -- Appen Limited, le principal fournisseur de jeux de données utilisés par les entreprises et les gouvernements pour entraîner rapidement et à grande échelle les systèmes d'intelligence artificielle, a présenté aujourd'hui des mises à jour des fonctionnalités de sa solution de données d'apprentissage pour l'intelligence artificielle qui vise à accélérer les initiatives des clients en matière d'intelligence artificielle.

La plateforme d'Appen, d'ores et déjà la solution la plus complète pour la collecte et le marquage d'images, de texte, de parole, d'audio et de vidéo, combine les outils d'annotation1 compatibles avec l'apprentissage automatique (ML - Machine Learning) de Figure Eight et les espaces de travail des clients libre-service avec Appen Connect pour superviser le public multilingue mondial d'Appen composé de plus d'un million de prestataires qualifiés, et une large gamme de services gérés pour garantir la mise à disposition de données d'apprentissage de qualité élevée à grande échelle, avec la rapidité et la sécurité requises par les clients.

Les améliorations de fonctionnalités annoncées aujourd'hui incluent :

Les annotations de texte assistées par l'apprentissage automatique

La collection d'énoncés de texte assistée par l'apprentissage automatique

Enterprise Analytics

Disponibles pour des cas d'utilisation multiple, ces mises à jour, ainsi que la fonction de suivi des objets vidéo assisté par l'apprentissage automatique de la plateforme utilisant des points, des lignes et des polygones, renforcent davantage la capacité unique d'Appen de répondre aux exigences croissantes en matière de volume, de qualité et de vitesse des données d'apprentissage afin de soutenir les systèmes d'intelligence artificielle les plus innovants du monde.

« L'intelligence artificielle ne peut fonctionner et s'améliorer sans un flux constant de données d'apprentissage de grande qualité, un marché qui représentera jusqu'à 19 milliards de dollars, soit 10 % de l'ensemble du marché de l'intelligence artificielle, d'ici 2025 », a déclaré le directeur technique d'Appen, Wilson Pang. « Pour que nos clients puissent continuer à développer des produits et services d'intelligence artificielle précis et puissants, nous améliorons constamment notre solution avec de nouvelles fonctionnalités pour les aider à répondre à leurs besoins actuels et futurs en données. »

Les nouvelles mises à jour axées sur les données textuelles et vocales permettent aux clients de développer, d'améliorer et d'obtenir des données d'apprentissage de qualité pour leurs projets d'intelligence artificielle ou leurs besoins commerciaux spécifiques. Les mises à jour incluent :

L'annotation de texte assistée par l'apprentissage automatique

Les nouvelles fonctionnalités d'annotation de texte localisent et classifient les mentions d'entités nommées dans les textes non structurés en catégories prédéfinies pour prendre en charge l'extraction d'entités et couvrir les cas d'utilisation de marquage. Les utilisateurs peuvent aussi désormais utiliser les résultats de « Apportez votre propre modèle » pour accélérer les annotations des contributeurs. L'annotation de texte assistée par l'apprentissage automatique aide les équipes de traitement du langage naturel (NLP) à mettre à l'échelle des annotations humaines de qualité.





Les nouvelles fonctionnalités d'annotation de texte localisent et classifient les mentions d'entités nommées dans les textes non structurés en catégories prédéfinies pour prendre en charge l'extraction d'entités et couvrir les cas d'utilisation de marquage. Les utilisateurs peuvent aussi désormais utiliser les résultats de « Apportez votre propre modèle » pour accélérer les annotations des contributeurs. L'annotation de texte assistée par l'apprentissage automatique aide les équipes de traitement du langage naturel (NLP) à mettre à l'échelle des annotations humaines de qualité. La collection d'énoncés de texte assistée par l'apprentissage automatique

Les clients de services d'intelligence artificielle conversationnelle peuvent maintenant exploiter les validateurs d'apprentissage automatique pour recueillir des énoncés de texte uniques et de haute qualité dans le domaine de leur choix. Les tâches de collecte d'expressions textuelles permettent aux clients de tirer parti de la puissance d'un effectif réparti d'annotateurs parlant couramment une langue pour recueillir des chaînes de texte basées sur des invites ou des scénarios afin d'alimenter leurs agents conversationnels.





Les clients de services d'intelligence artificielle conversationnelle peuvent maintenant exploiter les validateurs d'apprentissage automatique pour recueillir des énoncés de texte uniques et de haute qualité dans le domaine de leur choix. Les tâches de collecte d'expressions textuelles permettent aux clients de tirer parti de la puissance d'un effectif réparti d'annotateurs parlant couramment une langue pour recueillir des chaînes de texte basées sur des invites ou des scénarios afin d'alimenter leurs agents conversationnels. Enterprise Analytics

Enterprise Analytics, ou analyse de niveau entreprise, fournit des rapports intégrés à la plateforme sur l'utilisation de votre organisation. Pour les grandes entreprises, Enterprise Analytics prend en charge la gestion de plusieurs équipes sur la plateforme. Les administrateurs de l'organisation et des équipes peuvent consulter des analyses approfondies et disposent ensuite des moyens nécessaires pour prendre des décisions en matière d'affectation, de gestion des ressources et de retour sur investissement, en s'appuyant sur ces données.

À propos d'Appen

Appen collecte et marque les images, les textes, la parole, l'audio et la vidéo utilisés pour construire et améliorer continuellement les systèmes d'intelligence artificielle les plus innovants du monde. Avec une expertise dans plus de 180 langues, une foule mondiale de plus d'un million de contractants qualifiés et la plateforme d'annotation de données assistée par intelligence artificielle la plus avancée du secteur, les solutions Appen offrent la qualité, la sécurité et la rapidité requises par les leaders mondiaux de la technologie, de l'automobile, des services financiers, du commerce au détail, de la fabrication et des gouvernements. Fondée en 1996, Appen a des clients et des bureaux dans le monde entier.

1 - Appen a acquis Figure Eight en avril 2019

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/959711/Appen_Logo.jpg

Related Links

http://appen.com



SOURCE Appen