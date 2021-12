AppGallery acrescenta à sua oferta a SuperAPP financeira global líder, Revolut, para trazer mais opções financeiras aos usuários

Para comemorar, a Revolut está oferecendo aos usuários da AppGallery acesso gratuito à sua assinatura premium por até dois meses, cujo valor é £24,99 (aproximadamente R$ 190,00). A oferta está disponível em 26 países em toda a Europa e pode ser solicitada de 16 de dezembro até o final do mês.

Revolucionando o acesso ao banco móvel

A Huawei e a Revolut estão comprometidas em oferecer serviços financeiros aprimorados para consumidores e empresas. A Revolut oferece infinitas possibilidades aos consumidores que podem ser vistas em de produtos como cartões, remessas e contas em várias moedas, assim como a Revolut Stays para reservas de acomodações de viagem globais, oferecendo aos clientes até 10% de reembolso ou contas Junior para crianças entre 6 e 17 anos de idade. A Revolut oferece suporte aos varejistas por meio da Revolut Business, possibilitando que comerciantes menores ofereçam aos clientes uma experiência de pagamento aprimorada.

"Estamos entusiasmados em oferecer um super aplicativo com tantos recursos como o Revolut ao nosso público global da AppGallery", disse Siri G. Børsum, vice-presidente global de Finanças Verticais, Ecossistemas e Parceiros do Huawei Consumer Business Group. "Plataformas financeiras acessíveis, como Revolut, alinham-se com nosso objetivo de oferecer a mais pessoas em todo o mundo acesso à melhor escolha de aplicativos e serviços bancários."

A segurança do consumidor é uma prioridade na Revolut. Seus premiados sistemas antifraude e de segurança foram desenvolvidos para manter o dinheiro dos indivíduos seguro por 24 horas por dia, 7 dias por semana ao usar o aplicativo por meio da AppGallery. A AppGallery tem seu próprio conjunto de protocolos de segurança para manter as finanças pessoais seguras e disponíveis para seus parceiros.

A Revolut se integrou a vários dos kits HMS Core da Huawei, tais como Safety Detect Kit, Awareness Kit e Identity Kit. Os clientes da Revolut podem ter segurança no armazenamento de dados, proteção da privacidade e defesa robusta da Huawei contra possíveis ameaças de segurança.

Sobre a AppGallery

A AppGallery é um ecossistema inteligente e inovador que permite aos desenvolvedores criar experiências únicas para os consumidores. Um dos três maiores mercados mundiais de aplicativos, o AppGallery, está disponível em mais de 170 países e regiões com mais de 560 milhões de usuários ativos mensais em todo o mundo.

A Huawei fez parcerias com 5,1 milhões de desenvolvedores em todo o mundo, com um total de 332,2 bilhões de downloads nos primeiros três trimestres de 2021. Em outubro de 2021, mais de 173 mil aplicativos foram integrados ao HMS Core em todo o mundo.

Sobre a Revolut

Em 2015, a Revolut foi lançada no Reino Unido para oferecer os serviços de transferência de fundos e câmbio. Atualmente, nossos clientes em todo o mundo utilizam dezenas de produtos inovadores da Revolut para realizar mais de 100 milhões de transações por mês.

Em nossas contas pessoais e comerciais, ajudamos os clientes a melhorar sua saúde financeira, dar mais controle e conectar as pessoas perfeitamente em todo o mundo.

